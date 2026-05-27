Raúl Martín Presa ha atendido a los medios en las horas previas a la final de la Conference League que enfrentará al Rayo Vallecano con el Crystal Palace. En el hotel del equipo, el presidente del club ha señalado que «es el partido más importante de la historia del club», además de destacar que, cuando él llegó a la presidencia, la entidad franjirroja parecía abocada a la desaparición.

El presidente del Rayo afronta una jornada de lo más ilusionante, como lo está siendo para toda la afición de Vallecas. Presa ha destacado que la afición ha conseguido mover a un 80% de los abonados a Leipzig y también ha puesto en valor que el estadio de Vallecas se vaya a llenar para ver el encuentro en pantallas gigantes.