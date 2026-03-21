Madrid tiene su particular cuerpo de bomberos forestales, un rebaño que deambula a cuatro patas cada año patrullando sus montes antes de que llegue el calor. Son vacas, ovejas, cabras y caballos que, bajo la coordinación del Cuerpo de Bomberos regional, eliminan la vegetación que alimenta los incendios forestales.

En este Día Mundial de los Bosques nos hemos fijado en la gestión forestal y en la prevención de incendios poniendo el foco en los rebaños que deambulan por la Comunidad de Madrid evitando desastres y desgracias.

En el plató de OKDIARIO han estado invitados dos profesionales, con labores muy distintas entre sí, pero que se dan la mano para colaborar y prevenir incendios. Se trata de Marta Jerez, jefa de servicio de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, y de Javier de los Nietos Miguel, pastor y biólogo, que hablarán de las miles de cabezas de ganado, más 21.000, que deambulan por la región para frenar futuros desastres.

Eliminar el combustible

El rebaño de animales trabajan en los espacios naturales susceptibles de ser devorados por las llamas, alimentándose de la vegetación, que al crecer y secarse con el calor, es el combustible perfecto para el fuego.

Para prevenir los incendios, la gestión de estos espacios se vuelve fundamental entre finales de marzo y hasta el momento en el que asoma el estío. Los rebaños pastan y ramonean en praderas y zonas de arbolado, dejando la vegetación a ras de suelo, evitando que las llamas se propaguen rápidamente y suban a las copas de los árboles.

Los técnicos marcan las zonas donde los animales se comerán las hierbas y matojos, señalando las ubicaciones sensibles como cortafuegos. Y allá irán los rebaños a pacer y a ser los verdaderos actores en la prevención.

Pastoreo preventivo

Descubriremos qué efecto tienen las lluvias intensas en la acumulación de biomasa forestal y cuáles son los riesgos que eso implica de cara al verano. También conoceremos por qué el pastoreo preventivo, nacido en 2011, se ha convertido en una herramienta imprescindible que este año amplía su alcance un 10%, hasta las 3.750 hectáreas, con más de 21.000 cabezas de ganado de 85 explotaciones.

Este modelo de gestión forestal está recuperando conocimientos y tradiciones ganaderas que se habían perdido con el abandono del mundo rural. Se hablará del futuro que tiene este programa de pastoreo preventivo, una iniciativa que cada año suma más participantes y amplía su superficie de actuación frente a un clima que hace los veranos cada vez más largos y peligrosos.

Una tradición con futuro

El pastoreo preventivo es, en el fondo, la recuperación de una práctica milenaria con tecnología del siglo XXI. Los pastores que hoy dirigen sus rebaños por las laderas de la sierra madrileña trabajan como sus antepasados llevaban siglos haciendo. Una alianza entre tradición y modernidad al servicio del territorio.