Carlos Novillo es una de las figuras más llamativas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Bombero profesional con 24 años de experiencia e ingeniero agrónomo de formación, reúne en una sola persona el conocimiento técnico y la visión política necesarios para gestionar, desde una única consejería, las áreas de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a las que se suma la supervisión del Canal de Isabel II. Una combinación de competencias que no es fruto del azar, sino de una apuesta deliberada por la gestión integral del territorio madrileño.

En el plató de OKDIARIO, el consejero ofreció su segunda entrevista para OKGREEN, en una conversación extensa, apasionada y repleta de datos. A lo largo de la entrevista abordó los grandes ejes de la política medioambiental de la Comunidad de Madrid: la declaración del Año del Medio Ambiente 2026, la gestión del agua y los embalses, la prevención de incendios forestales, el Plan Madrid Forestal, la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y el equilibrio entre la conservación de especies emblemáticas —lobo, lince, águila imperial— y la actividad ganadera.

Un año para poner en valor el medio ambiente

Madrid es la primera comunidad autónoma de España en dedicar un año entero al medioambiente. Lejos de quedarse en lo simbólico, el Año del Medio Ambiente 2026 coincide con el 175 aniversario del Canal de Isabel II y la puesta en marcha del Plan Madrid Forestal.

Se trata de dos hitos que el consejero sitúa en el centro de la legislatura. «Queríamos ponerlo en valor y dar a conocer a los madrileños lo que estamos haciendo», explicó.

El agua, un recurso que Madrid gestiona como nadie

Madrid ha reducido sus pérdidas de agua al 2%, frente a una media nacional del 16%. En dos décadas, la captación ha caído un 20%, pero la eficiencia ha crecido en la misma proporción.

El consejero destacó, además, la gestión de las avenidas extraordinarias de los últimos dos años, que puso a prueba la coordinación entre Canal de Isabel II y la Agencia de Seguridad y Emergencias. «Desembalses quirúrgicos» que llegaron a laminar las crecidas a la mitad, con el aeropuerto de Barajas y el río Manzanares a nivel crítico en momentos de máxima tensión. Un trabajo reconocido por el Colegio de Ingenieros de Caminos y que Novillo calificó de «digno de estudio».

La prevención, la mejor herramienta contra el fuego

Como bombero de carrera, Carlos Novillo vivió en primera persona los incendios del pasado verano. Madrid cuenta con el dispositivo antiincendios más potente de Europa por medios terrestres y aéreos por hectárea, pero el consejero fue claro: cuando se combinan temperatura extrema, baja humedad y viento cambiante, ni los mejores medios garantizan el control.

La apuesta más firme es, por tanto, la prevención. El programa de pastoreo preventivo ya suma más de 20.000 cabezas de ganado trabajando en las fajas cortafuegos de la región, manteniendo el combustible bajo para que los medios de extinción puedan actuar cuando el fuego aparece. «Es de las cosas de las que más orgulloso me siento en estos años», reconoció el consejero.

Madrid Forestal y ampliación del Parque Nacional

La superficie arbolada de Madrid supera ya las 227.000 hectáreas y ha crecido un 90% en cien años. El Plan Madrid Forestal busca revertir décadas de no intervención con extracciones planificadas que mejoran la salud del ecosistema, la sanidad vegetal y, también, la disponibilidad hídrica. El proyecto Hidroforest está demostrando que una gestión forestal inteligente reduce la evapotranspiración y permite que más agua llegue a los embalses.

A ello se suma la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que incorpora el valle de Lozoya, conecta las cumbres con el fondo de valle y abre nuevas oportunidades de turismo y biodiversidad para los municipios de la zona.

Biodiversidad: datos para la esperanza

El águila imperial tiene en Madrid la mayor concentración de nidificación por hectárea de toda España. La nutria ha reaparecido en el Manzanares. El lince Uraclio sigue en su zona y se espera que encuentre pareja. Y el lobo ibérico, con cinco manadas estables, convive con una ganadería extensiva que el consejero considera tan necesaria para el ecosistema como la propia fauna salvaje.

Novillo cerró la entrevista con una reflexión que define su manera de entender la política medioambiental: «En el medio suele estar la virtud y la razón; lo más importante es apoyarte en la ciencia». Una frase que resume perfectamente el perfil de un consejero que, antes que político, es técnico.

Conversamos con Carlos Novillo de todo esto y más temas en la entrevista en el plató de OKDIARIO que puedes ver al completo en parte superior de la noticia.