La reutilización y la desalación del agua en España han centrado el debate del primer desayuno informativo organizado por OKGREEN con motivo del Día Mundial del Agua. Eduardo Campos, director general de SACYR Agua; Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II; y Belén Gutiérrez, presidenta de AEDyR, analizaron el estado actual de un sector en el que España es líder mundial pero que todavía enfrenta retos estructurales de enorme calado en su propio país.

Líderes mundiales

España cuenta con algunas de las cifras más llamativas del planeta en gestión del agua, pero la realidad es profundamente desigual. «Somos los líderes mundiales en reutilización, pero estamos lejos de donde deberíamos estar. El resto de España, especialmente las zonas de costa, prácticamente no reutiliza nada», advirtió Eduardo Campos.

En este sentido, comunidades como Murcia y Valencia marcan el camino al aprovechar cerca del 95% de sus recursos hídricos, mientras el resto del país permanece muy por detrás.

Belén Gutiérrez, presidenta de AEDyR y directora de I+D+I de GS INIMA, respaldó ese diagnóstico desde el conocimiento técnico: «El reto no es tecnológico. Hoy la tecnología es suficiente para dar un recurso de calidad, un recurso seguro». La barrera real, subrayó, es la regulación y la falta de inversión que acompañen a las nuevas exigencias normativas, incluida la transposición de la Directiva europea de aguas residuales.

El agua regenerada, recurso estratégico

Canal de Isabel II lleva más de veinte años incorporando el agua regenerada a su sistema, mucho antes de que la economía circular se convirtiera en tendencia. Mariano González explicó que la empresa gestiona entre 15 y 17 hectómetros cúbicos de agua reutilizada, destinados al riego de más de 3.000 hectáreas de zonas verdes, limpieza viaria, campos de golf e incluso la papelera más grande de España.

«Gestionamos el recurso como si estuviéramos en permanente situación de escasez», subrayó González, sintetizando la filosofía de una empresa que este año celebra 175 años al servicio de los madrileños. Ese enfoque de anticipación les ha permitido sostener el suministro a más de siete millones de personas, incluso en los periodos de mayor estrés hídrico, con embalses que actualmente se encuentran al 87% de su capacidad.

Regulación e inversión, el binomio imprescindible

AEDyR celebró hace apenas unos días su jornada técnica dedicada a la reutilización del agua en España, y sus conclusiones apuntan en una dirección clara: sin planificación y sin dinero, la normativa no basta. Gutiérrez recordó que en Murcia ya se alcanza una tasa de reutilización del agua superior al 90%, «llegando algunos años incluso al 98%. Eso es un referente mundial», un ejemplo que demuestra lo que es posible cuando hay voluntad política real.

Canal de Isabel II tiene previsto invertir más de 2.100 millones de euros hasta 2030 para mejorar su red, modernizar las potabilizadoras y adaptar las depuradoras a las nuevas exigencias. González fue categórico al explicar el papel de la tarifa: «El agua es realmente gratis. Lo que se paga es el servicio de garantizar que al abrir el grifo en una octava planta haya 20 toneladas de agua con calidad y seguridad».

España, potencia exportadora

Más allá de sus fronteras, España exporta conocimiento. Cinco de las diez mayores empresas en capacidad instalada de desalación del mundo son españolas. SACYR Agua opera en el Golfo Pérsico, Australia y el norte de Chile, el desierto más árido del planeta. El año pasado ganó en el país andino el mayor proyecto de reutilización de agua para su industria, lo que situará a la compañía como referente global en volumen.

Campos subrayó también la iniciativa Water Positive, que busca trasladar al sector del agua el modelo de los bonos de carbono: «Nuestro objeto como compañía es verde. Generar agua y producir agua ya es verde per se». Para él, esa es también la mejor herramienta de captación de talento joven en un sector con propósito ambiental genuino.

Un horizonte prometedor

Los tres ponentes coincidieron en que el futuro pasa por consolidar la reutilización del agua como un recurso estratégico dentro de un mix hídrico inteligente, junto a la desalación y los recursos naturales. AEDyR trabaja en ese mensaje a través de sus campañas de divulgación —las diez certezas de la reutilización— para combatir los falsos mitos y construir una ciudadanía mejor informada.

SACYR Agua, Canal de Isabel II y AEDyR cerraron el encuentro con una sola certeza: España tiene el conocimiento, tiene la tecnología y tiene los referentes. Lo que necesita ahora es decisión política, planificación a largo plazo y la inversión que convierta el liderazgo actual en una ventaja definitiva frente al estrés hídrico global que se avecina.

Puedes ver y conocer con más profundidad los contenidos de este desayuno informativo en el plató de OKDIARIO en el vídeo con el debate completo que aparece en la cabecera de esta noticia.