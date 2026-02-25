La Comunidad de Madrid ha declarado 2026 como Año del Medio Ambiente con más de 50 actividades y una inversión de 160 millones de euros para la protección forestal, al tiempo que ha aprobado la ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en 1.601 hectáreas.

El Consejo de Gobierno ha adoptado hoy ambas decisiones en una reunión extraordinaria celebrada en el Centro de Visitantes de Peñalara, en Rascafría, en pleno corazón del espacio natural que protagoniza las dos iniciativas. Desde este entorno emblemático, el Gobierno autonómico lanzó un mensaje claro: la protección del medio ambiente es una prioridad estructural de la legislatura.

Año temático Madrid

El acuerdo aprobado hoy convierte a la Comunidad de Madrid en referente nacional al declarar un año temático dedicado íntegramente al medio ambiente, con iniciativas que abarcan desde la gestión forestal hasta la biodiversidad, pasando por la calidad del aire y la recuperación de humedales.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso subrayó que las políticas del Gobierno regional han ido siempre «en una misma dirección», orientadas a la recuperación de la flora y la fauna autóctona y a la reducción del riesgo de incendios forestales. «Nunca se había realizado un impulso de estas características para mantener nuestros bosques sanos frente a las plagas y frente al fuego», enfatizó.

El Año del Medio Ambiente arranca con un diagnóstico favorable: más del 49% de la superficie madrileña está amparada por distintas figuras legales de protección, y los terrenos forestales ocupan el 55% del territorio regional. La Comunidad de Madrid es también la región con mayor porcentaje de superficie integrada en la Red Natura 2000, con cerca del 40%, muy por encima de la media nacional y europea, lo que la posiciona como referente de gestión ambiental en el conjunto de España.

Plan Madrid Forestal

El gran proyecto que vertebra el Año del Medio Ambiente es el Plan de Impulso al Sector Forestal, conocido como Madrid Forestal, dotado con 160 millones de euros para el periodo 2026-2030.

Esta iniciativa contempla 44 medidas orientadas a la mejora y conservación del arbolado y la vegetación, así como a la prevención de incendios forestales en un territorio donde el riesgo climático exige una gestión cada vez más activa y tecnológicamente avanzada.

El plan prevé la creación de la Red de Observatorios de Fauna Silvestre y la ampliación de la red de Centros de Educación Ambiental con dos nuevas instalaciones en Arroyomolinos y Aranjuez.

Asimismo, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres Félix Rodríguez de la Fuente participará en proyectos internacionales para la protección de especies amenazadas, y se incorporarán 91 nuevos efectivos al Cuerpo de Agentes Forestales para reforzar la vigilancia del patrimonio natural de la región.

Fauna en recuperación

Entre los indicadores más destacados del buen estado medioambiental de la región figura la consolidación de especies como el lince ibérico y el gato montés en las zonas forestales. Los ríos acogen de nuevo a la nutria europea como señal inequívoca de calidad del agua, y los cielos de la Comunidad de Madrid registran cada año más ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro, buitre leonado y cigüeña negra, reflejando el equilibrio entre desarrollo y conservación.

Más de 20.000 hectáreas de embalses y humedales completan un ecosistema singular que la Comunidad de Madrid reforzará durante este Año del Medio Ambiente con actuaciones concretas y presupuesto garantizado. La recuperación ambiental de la laguna de Arganda y la mejora de nueve humedales gracias al programa Life de la Unión Europea figuran entre las acciones más inmediatas previstas en el calendario, junto con la rehabilitación de espacios naturales y la divulgación ambiental en centros educativos.

Eventos y conmemoraciones

El programa del Año del Medio Ambiente incluye hitos culturales y naturales de primera magnitud. Se celebrará el 175º aniversario del Canal de Isabel II y el centenario del Camino Schmidt, la popular ruta de senderismo en la Sierra de Guadarrama, que cumple cien años de historia como itinerario de montaña. A finales de año se entregará la primera edición de los Premios Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, para reconocer proyectos y personas comprometidas con la sostenibilidad.

También se completará el trazado inicial del Arco Verde, el gran corredor ambiental promovido desde 2019 para conectar parques regionales y espacios naturales, que alcanzará los 262 kilómetros con la incorporación del Arco Verde Universidad y cuya tercera edición del Cross se celebrará en el mismo periodo. Se creará además el Premio Mujer Rural Santa María de la Cabeza para reconocer a las mujeres que viven y trabajan en municipios rurales madrileños, impulsando así la dimensión social del Año del Medio Ambiente.

Guadarrama crece

La segunda gran decisión aprobada en Peñalara fue la propuesta inicial de ampliación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, el quinto más grande de España. La iniciativa incorporaría 1.601 hectáreas en la vertiente madrileña, un incremento del 7,4% sobre las 21.714 hectáreas actuales, lo que elevaría la superficie total del parque hasta las 33.960 hectáreas, un 4,71% más que en la actualidad, repartidas entre 34 municipios, 15 de ellos pertenecientes a la Comunidad de Madrid.

Los terrenos que se incorporarían incluyen la finca Término de El Paular, en Rascafría, con 434 hectáreas donde habitan el buitre negro, el lobo, el gato montés, la gineta, el tejón y el jabalí, así como numerosas rapaces.

También se añadirían 532,61 hectáreas del monte Cabeza de Hierro, gestionado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, y los perímetros de Lozoya (217,7 hectáreas) y de Aguirre, entre Soto del Real y Miraflores de la Sierra (332 hectáreas), colindantes al parque actual.

Biodiversidad excepcional

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ya alberga más de 1.000 especies vegetales, 83 de ellas endémicas de la Península Ibérica, y 255 taxones de fauna vertebrada, entre los que se cuentan 58 tipos de mamíferos.

El espacio cuenta con un humedal de importancia internacional reconocido por el Convenio Ramsar, una Zona de Especial Protección de Aves y tres Zonas de Especial Conservación, y recibe más de 2,5 millones de visitantes al año, cifra que la ampliación ayudará a distribuir de forma más equilibrada.

El procedimiento de ampliación, iniciado en marzo de 2025 con una inversión de 4,4 millones de euros, ya cuenta con la aprobación del Patronato del Parque y pasará ahora al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Estado.

La Comunidad de Madrid avanza así en un modelo de desarrollo compatible con la conservación que el Año del Medio Ambiente aspira a consolidar como seña de identidad regional y como legado duradero para las próximas generaciones.