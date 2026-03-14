Las visitas guiadas gratuitas de Canal de Isabel II a sus instalaciones históricas de Santa Engracia vuelven a abrir las puertas del patrimonio hidráulico de Madrid a los ciudadanos.

La Comunidad de Madrid organiza estas jornadas los días 21 y 22 de marzo en el marco de los actos por el 175 aniversario de la empresa pública. Para poder sumergirte en este interesantísimo tour subterráneo, hay que inscribirse desde el 13 de marzo a las 10:00 h a través de la web de Canal.

Cada jornada contará con dos sesiones matinales —a las 10:00 y a las 12:00 horas— con 135 plazas disponibles en cada turno asignadas por orden de registro. Las visitas tienen una duración aproximada de 90 minutos y estarán conducidas por empleados de la compañía. Están dirigidas a mayores de 14 años y la inscripción previa es imprescindible para participar.

Patrimonio bajo tierra

El recorrido de estas visitas guiadas gratuitas de Canal de Isabel II conduce a los participantes por los depósitos históricos enterrados de Santa Engracia para descubrir su diseño subterráneo único y la evolución de estas infraestructuras a lo largo de los siglos.

Los guías profundizarán también en su valor patrimonial y su relevancia dentro del sistema actual de abastecimiento. La ruta incluye además la antigua central elevadora y una vista panorámica de la fuente del río Lozoya en la calle de Bravo Murillo.

Lugares históricos

El entorno de Santa Engracia es uno de los espacios más significativos de la historia hídrica de Madrid: allí llegó por primera vez el agua del río Lozoya en 1858 para iniciar el suministro moderno de la capital.

En aquel lugar se construyeron los primeros depósitos enterrados concebidos por Canal de Isabel II para almacenar, regular y distribuir un recurso esencial para una ciudad en pleno crecimiento. Hoy constituyen un testimonio excepcional del origen de una de las redes hidráulicas urbanas más importantes del país.

Un hito de la ingeniería

El Primer y Segundo Depósito Enterrado son dos de las infraestructuras más emblemáticas del patrimonio histórico de la empresa pública. Su diseño subterráneo fue concebido para garantizar la protección y conservación del agua y marcó un hito de la ingeniería cuyo legado se mantiene vigente en la actualidad. Su construcción y puesta en servicio supusieron un avance fundamental en la modernización del ciclo del agua en la capital.

Estas visitas guiadas gratuitas de Canal de Isabel II se inscriben en una estrategia más amplia de divulgación del patrimonio hidráulico madrileño que la empresa pública ha desplegado durante su año del 175 aniversario.

En febrero organizó jornadas de puertas abiertas en la presa de El Atazar con 240 plazas gratuitas y traslado en autobús desde Madrid capital. Canal prevé continuar con nuevas visitas guiadas gratuitas a lo largo de 2026.

Agenda de puertas abiertas

La apertura de la presa de El Atazar el pasado 21 y 22 de febrero permitió a los ciudadanos conocer de primera mano una de las mayores infraestructuras hidráulicas de la región.

Las visitas —de 45 minutos, guiadas por técnicos de Canal de Isabel II en tres sesiones matinales por fecha— pusieron en valor la magnitud del sistema de abastecimiento que surte a la Comunidad de Madrid. El éxito de aquella iniciativa refuerza el programa de visitas guiadas gratuitas que la empresa pública mantiene activo durante este año conmemorativo.

Inscripciones a las visitas del Canal de Isabel II

Con esta nueva cita en Santa Engracia Canal de Isabel II reafirma su compromiso de cercanía con la sociedad, mostrando a los ciudadanos los distintos procesos por los que pasa el agua antes y después de llegar a sus casas.

La empresa gestiona el abastecimiento de agua de una de las regiones más pobladas de España y celebra en 2026 sus 175 años de historia ininterrumpida. Las visitas guiadas gratuitas de Canal de Isabel II son una oportunidad única para acceder a espacios habitualmente cerrados al público y conectar con el origen del suministro moderno de agua en la capital.