SEO/BirdLife acaba de lanzar un nuevo visor interactivo de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA, según sus siglas en inglés), una nueva herramienta con la que se puede conocer en detalle cada uno de estos espacios identificados científicamente por su relevancia para la supervivencia de especies de aves y otros valores naturales.

Las IBA fueron creadas hace más de 40 años por BirdLife International, una alianza mundial de ONG de la que SEO/BirdLife es el socio de referencia en España. Aunque no se trata de una figura de protección oficial, se suelen tener en cuenta tanto en sentencias judiciales como por parte de las administraciones públicas a la hora de designar nuevos espacios protegidos.

«BirdLife trata de identificar, proteger y custodiar una red de espacios que son importantes para la supervivencia, a largo plazo, de las poblaciones de aves. Muchos de estos lugares también son claves para la viabilidad de otras formas de biodiversidad, lo que convierte a las IBA en un instrumento fundamental para la conservación de animales y de plantas», añaden desde la ONG.

Participación ciudadana

SEO/BirdLife asegura que el nuevo visor no sólo sirve para explorar estos espacios de gran relevancia para la protección de las aves y de los ecosistemas en España, sino que además facilita la participación ciudadana en dicho ámbito.

Con el visor se pueden realizar tareas como las siguientes:

Localizar y explorar las IBA en un mapa interactivo, con información descargable y detallada de sus límites y valores por los que cumplen criterios en cada espacio.

en un mapa interactivo, con información descargable y detallada de sus límites y valores por los que cumplen criterios en cada espacio. Filtrar por IBA , lo que permite ubicar cada IBA de forma rápida en un mapa y conocer con precisión sus límites.

, lo que permite ubicar cada IBA de forma rápida en un mapa y conocer con precisión sus límites. Acceder a datos actualizados sobre el estado de conservación y las presiones que afectan a cada espacio.

sobre el estado de conservación y las presiones que afectan a cada espacio. Conocer las especies de aves más relevantes que se encuentran dentro de cada IBA.

más relevantes que se encuentran dentro de cada IBA. Conectar con iniciativas de participación ciudadana, como la posibilidad de colaborar en el seguimiento y protección de estas áreas alertando a SEO/BirdLife de posibles amenazas.

Vigilancia constante

«Gracias a la colaboración de las personas responsables de las IBA, que mantienen una vigilancia y evaluación del estado de los espacios y de las aves que albergan, es posible llevar a cabo numerosas actuaciones para la conservación de estos espacios», remarcan desde SEO/BirdLife.

Estos responsables de la IBA a los que se refiere la ONG son las personas, principalmente voluntarios y técnicos vinculados a la organización, que recogen y actualizan datos sobre la situación real de esas áreas.

«Así gracias a esta colaboración ciudadana es posible vigilar las amenazas que puedan afectar a los valores por los que se identificaron las IBA, alertando a SEO/BirdLife para valorarlas y emprender acciones si es necesario para revertir la situación», añade la misma fuente. Cualquier persona que lo desee puede participar en esta red de voluntarios.

Digitalización y accesibilidad

Para la entidad conservacionista, esta nueva herramienta interactiva supone dar «un paso más hacia la digitalización y la accesibilidad de la información ambiental, poniendo de forma gratuita a disposición una plataforma moderna, intuitiva y actualizada».

El visor está disponible en la web de SEO/BirdLife y se adapta a dispositivos móviles, garantizando una experiencia óptima para todos los usuarios. Además, se ha diseñado para comunicarse con otras herramientas de SEO/BirdLife, como la guía de las aves.

«Este visor será una herramienta de gran importancia para la conservación de las aves, ya que permite obtener información, no sólo de las especies que permitieron su identificación, sino también de sus límites detallados. Está abierta a cualquier consultor, promotor o administración que necesite evaluar la posible afección de un determinado proyecto», asegura Octavio Infante, técnico del área de conservación de SEO/BirdLife.

IBA en España

En España, SEO/BirdLife ha identificado 485 IBA desde 1985. Este inventario es la base de la Red Natura 2000, que tiene una gran difusión entre las administraciones debido a su reconocimiento como instrumento de trabajo de la Comisión Europea para proteger las especies y los hábitats de alto valor ecológico.

Por todo ello, la mayoría de los organismos oficiales y de las empresas consultoras lo utilizan en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.

Objetivos de conservación

Para la ONG, «el programa de IBA sigue siendo una herramienta estratégica para contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación establecidos en el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de España, en especial de cara a los objetivos 2030 en materia de ampliación de áreas protegidas y recuperación de especies y hábitats».

Por último, la organización conservacionista también destaca que la creación de la nueva herramienta ha sido posible gracias a la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mediante el desarrollo del proyecto Aportaciones de las Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad (IBA) y las Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA) en la conservación de la biodiversidad en España (Efect-IBA).