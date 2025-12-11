La Comunidad de Madrid ha recibido la confirmación oficial de cuatro nuevos focos de gripe aviar de alta patogenicidad en diferentes puntos de la región, tras la noticia del hallazgo de más de 400 cigüeñas muertas el pasado 11 de diciembre.

Los focos se sitúan entre Perales del Río y La Marañosa en Getafe, Arganda del Rey, Boadilla del Monte y Rivas Vaciamadrid. Hace dos días, la Comunidad había reportado el hallazgo de las cigüeñas muertas en el río Manzanares en Madrid.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha confirmado la presencia del virus tras analizar las muestras remitidas por expertos del Gobierno regional procedentes de las cigüeñas halladas muertas en Madrid. Esta confirmación ha llevado a comunicar los focos a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) y a los municipios del entorno afectado en Madrid.

Reunión con alcaldes

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha remitido una carta a los municipios explicando la situación y las recomendaciones de actuación, que ya se están aplicando desde el pasado 22 de septiembre en otros lugares afectados de Madrid. Esta tarde se ha convocado una reunión con los alcaldes de las zonas afectadas.

El objetivo de la reunión es reforzar las medidas de vigilancia y control en estos municipios, así como coordinarse con los ayuntamientos para retirar a la mayor brevedad las aves muertas. Esta coordinación busca evitar el riesgo de contagio y proteger el medioambiente en las zonas donde se han localizado cigüeñas muertas en Madrid.

Medidas de confinamiento

Desde el pasado 11 de noviembre se están aplicando las medidas de confinamiento de explotaciones de aves de corral y otras cautelares para la prevención y control del contagio, siguiendo la Orden APA/1288/2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estas medidas incluyen restricciones en la cría al aire libre y controles del suministro de agua para asegurar que no ha sido contaminada por aves silvestres.

Las cigüeñas proceden del norte de Europa y llegan en su proceso migratorio a España y África, buscando temperaturas más cálidas. Muchas de ellas llegan con el virus de la gripe aviar, por lo que se producen fallecimientos en los diferentes municipios donde recalan en Madrid. Los humedales del sureste de la región son los puntos donde se registran los casos más importantes.

Contexto europeo

En las últimas semanas, las detecciones de virus de gripe aviar altamente patógena en aves silvestres se ha disparado en 26 países europeos, con cuatro veces más casos que el año pasado para este mismo periodo. Todo el territorio nacional se ha visto afectado por la aparición de nuevos focos en aves silvestres a causa de las migraciones.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha destacado que sólo aves silvestres, es decir, cigüeñas y otras aves, se han visto afectadas en Madrid. No hay ninguna explotación avícola afectada en la región, lo que demuestra que las medidas de contención coordinadas con el Ministerio están funcionando correctamente.

Municipios afectados

Se establecen medidas específicas en 18 municipios, entre ellos Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Getafe, Leganés, Madrid (zonas sureste y suroeste), Móstoles, Pinto, Rivas-Vaciamadrid y San Martín de la Vega. En ellas se prohíbe la cría al aire libre.

El Cuerpo de Agentes Forestales y el de Bomberos de la Comunidad de Madrid están realizando la retirada urgente de los cadáveres, siguiendo el procedimiento de trabajo ante riesgo biológico. Para ello, emplean equipos de protección individual que incluyen trajes desechables, gafas de protección, guantes y mascarillas. Tras la retirada, una empresa autorizada destruye los ejemplares en una planta de transformación.

Riesgo para humanos

Esta enfermedad es una variante de la gripe A que se contagia principalmente a través de las mucosas y que tiene un efecto en los humanos similar al de la gripe estacional. Hasta el momento no se han constatado casos de transferencia por contacto directo a los humanos en Europa.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 recomienda a los ciudadanos que no se aproximen ni toquen animales enfermos o muertos, y que avisen a los servicios de emergencia a través del 112.