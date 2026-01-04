Los retos ambientales de 2026 en España abarcan desde la protección del lobo ibérico hasta la entrada en vigor del Tratado de los Océanos que marcará el año. De este modo, resumimos las previsiones que distintas organizaciones relacionadas con la protección del medio ambiente han identificado los principales desafíos que definirán el ejercicio, con la «ola de desregulación» europea y la gestión de la peste porcina africana entre las prioridades urgentes.

La implementación del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática y la cumbre sobre combustibles fósiles en Santa Marta configuran un panorama que exigirá respuestas coordinadas desde todos los niveles.

Lobo ibérico

La situación del lobo ibérico permanece en una «tensa calma chicha» a la espera de que el Gobierno envíe el informe sexenal de la especie a Bruselas. Este documento aclarará de forma oficial el estado de conservación del lobo y, por tanto, si se puede cazar o no en las diferentes comunidades autónomas.

Paralelamente, el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante las disposiciones sobre planes de gestión. Esta incertidumbre legal mantiene enfrentadas a comunidades autónomas, ecologistas y ganaderos en uno de los debates más polémicos del medioambiente español.

Conflicto veterinario

La confrontación entre el sector veterinario y el Ministerio de Agricultura por la Ley del medicamento continúa como uno de los retos ambientales del sector sanitario.

Los profesionales reclaman una normativa adaptada al Reglamento Europeo y a la realidad del sector. Mientras tanto, el calendario nuclear seguirá su curso durante 2026, a menos que el Ejecutivo apruebe la prórroga de la central de Almaraz en Extremadura, que tiene previsto su cierre entre 2027 y 2028.

Pacto de Estado climático

El Pacto de Estado frente a la emergencia climática proseguirá con su desarrollo tras ser lanzado en septiembre de 2025. Organizaciones ecologistas celebran los avances recogidos en materia agropecuaria, aunque critican la ausencia de mayor ambición en mitigación.

Durante 2026, una de las citas clave será el encuentro propuesto por Colombia y Países Bajos para abril en Santa Marta, donde se buscará que el planeta abandone de forma «socialmente justa» los combustibles fósiles.

Protección oceánica

El Tratado de los Océanos entrará en vigor el 17 de enero de 2026 tras alcanzar las 60 ratificaciones necesarias. Este acuerdo establece normas vinculantes para conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad marina en aguas internacionales, que constituyen dos tercios del océano global. Greenpeace España insiste en la necesidad de una «implementación real» del tratado y reclama una reforma fiscal que grave a las élites más contaminantes.

WWF España advierte sobre la «ola de desregulación» que se produce a nivel europeo y afecta a las normativas ambientales. El nuevo «paquete ómnibus» intentará rebajar la protección del agua y la biodiversidad, según denuncia la organización.

España debe poner «mucho más énfasis» en la protección del agua, ecosistemas y biodiversidad, mientras el país necesita crecer hacia un modelo «más distributivo y democrático» de la energía. El nuevo ciclo de Planificación Hidrológica debe contemplar los caudales ecológicos para zonas húmedas, ríos y acuíferos, garantizando así la supervivencia de estos espacios naturales fundamentales.

Evaluación climática

España se enfrenta a 141 riesgos climáticos que afectan a la salud, la economía y la biodiversidad, según la Evaluación de Riesgos e Impactos del Cambio Climático presentada en octubre de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica.

De estos retos ambientales en 2026, 51 son clave por su severidad o inminencia y 17 presentan baja reversibilidad, lo que significa pérdidas permanentes si no se actúa con rapidez. Los escenarios más extremos ya se están materializando, con olas de calor intensas, sequías severas y expansión acelerada de los climas áridos.

Entre los 17 riesgos de baja reversibilidad destacan la pérdida de biodiversidad, la degradación de ecosistemas y suelos, la salinización de acuíferos costeros y la destrucción de patrimonio cultural y natural.

Nuevo aumento de temperaturas

Las temperaturas podrían experimentar un aumento medio de 2 a 3 °C en España para mediados de siglo y hasta 5 a 6 °C a finales, limitando gravemente la ventana de oportunidades para la adaptación.

Los climas áridos ya ocupan más del 20% del territorio nacional y seguirán expandiéndose hacia nuevas regiones como Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, afectando gravemente a la agricultura y la disponibilidad de recursos hídricos en estas zonas.

Peste porcina

La gestión de la peste porcina africana se perfila como uno de los retos ambientales más inminentes de 2026 para el sector cinegético español. La Real Federación Española de Caza ha avanzado que los cazadores comenzarán el año a disposición de las Administraciones para solventar el problema. El reglamento del plomo «pende como una gran espada de Damocles sobre el sector», según su presidente.

SEO/BirdLife utilizará «ciencia, acción y conversación» como sus tres grandes herramientas en 2026 y planea ser «muy activista» ante el «retardismo» en la acción ambiental. La organización pondrá todos sus datos sobre la mesa frente al «negacionismo» climático y trabajará por la protección de las aves y sus hábitats en España.

Amigas de la Tierra reclama que el Pacto de Estado se traduzca en «políticas públicas que mejoren la vida de la gente, además de reducir el impacto ecológico». Urgen cambios en la rehabilitación de viviendas, el derecho a reparar y renaturalizar las ciudades, así como una transformación profunda del sistema alimentario hacia modelos más sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

Madrid verde

La Comunidad de Madrid ha declarado 2026 como Año del Medio Ambiente, con iniciativas que incluyen la ampliación del corredor medioambiental Arco Verde con nuevos espacios en los campus universitarios de Ciudad Universitaria, Las Rozas, Somosaguas y Montegancedo.

También se ampliará la Red de Centros de Educación Ambiental con la apertura de dos nuevos centros en Arroyomolinos y Aranjuez, que se sumarán a los ocho existentes. El año coincide con la declaración de la FAO como Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, por lo que la región organizará una reunión internacional con expertos en sostenibilidad y ganadería extensiva.

Plan de Restauración de la Naturaleza

El Gobierno debe presentar el Plan de Restauración de la Naturaleza, que debe ser ambicioso y servir para potenciar el papel de la ciudadanía en la conservación de los ecosistemas.

Existe preocupación frente a las «falsas soluciones» como incluir las emisiones del mercado internacional en el objetivo de reducción de emisiones europeo. También se alerta sobre «el avance de la actividad extractiva» en España y la necesidad urgente de reducir las explotaciones porcinas mediante un plan de transición justa que garantice la sostenibilidad del sector sin comprometer el empleo.

Transición energética

La Planificación de la red de transporte de energía eléctrica Horizonte 2026 desarrollará las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro e impulsar la transición ecológica.

El objetivo es que las energías renovables supongan el 67% del mix de generación eléctrica nacional. La Estrategia de Almacenamiento Energético identifica los retos ambientales, define las medidas para su despliegue y cuantifica las necesidades de almacenamiento para la descarbonización del sistema.

Las organizaciones ecologistas seguirán empujando por una moratoria a las macrogranjas y por una transición hacia un modelo agroalimentario basado en la agroecología.

Entre los retos ambientales para este 2026, desde WWF consideran que hay que invertir más en prevención de incendios, lo que incluye medidas como revitalizar el mundo rural, impulsar la ganadería extensiva y llevar a cabo una gestión forestal sostenible para afrontar los desafíos de este año decisivo.