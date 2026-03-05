La red de recarga pública en España alcanza los 52.985 puntos operativos a 1 de marzo de 2026, según los datos publicados por AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), que recoge la información del conjunto de operadores nacionales de puntos de carga.

Esta cifra supone un crecimiento del 5,97% respecto al volumen registrado a 31 de diciembre de 2025, lo que consolida una tendencia de expansión sostenida de la infraestructura en el territorio nacional.

El sector del vehículo eléctrico cierra el primer trimestre del año con una señal clara: la movilidad libre de emisiones avanza y sus infraestructuras lo reflejan. España roza ya los 53.000 puntos de recarga pública disponibles para los conductores de coches eléctricos, una cifra que representa uno de los hitos más relevantes en la historia reciente del ecosistema de la electromovilidad en el país.

Protagonismo de la alta potencia

El crecimiento no es sólo cuantitativo, sino también cualitativo. La evolución más notable de los últimos meses corresponde a los puntos de recarga pública de alta potencia, segmento que registra los avances más intensos. Los cargadores ultrarrápidos de más de 350 kW han aumentado un 13,75%, mientras que los situados en la franja de 150 a 350 kW han crecido un 5,82% en el mismo periodo.

A estos datos se suma el comportamiento de los puntos de carga rápida, comprendidos entre los 50 y los 150 kW, que han ascendido un 10,12% hasta el 1 de marzo de 2026. En conjunto, estos incrementos muestran que la apuesta del sector por ofrecer tiempos de carga más reducidos va ganando terreno de forma progresiva, acercando la experiencia del repostaje eléctrico a la de los vehículos de combustión.

Liderazgo de tres regiones

Cataluña, Madrid y Andalucía se mantienen como las tres comunidades autónomas con el mayor volumen de puntos de recarga del país, y entre las tres concentran el 48% del total de las infraestructuras de recarga pública.

Esta distribución geográfica refleja la correlación entre el parque de vehículos eléctricos y el despliegue de la red de carga, más intensa en los grandes núcleos de población y en las regiones de mayor actividad económica.

A pesar de este liderazgo regional, el reto de garantizar una cobertura equilibrada en todo el territorio sigue siendo uno de los principales desafíos del sector. Las comunidades con menor densidad de población presentan una dotación más reducida, lo que exige un esfuerzo adicional de planificación e inversión para evitar que la transición eléctrica genere nuevas brechas territoriales.

Crecimiento sostenido

Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, destaca el crecimiento sostenido en el despliegue de los puntos de recarga de alta potencia como el avance más relevante del periodo, ya que son las infraestructuras que ofrecen a los conductores «una experiencia de usuario similar a la combustión». Al mismo tiempo, el directivo subraya que el próximo objetivo del sector es potenciar la recarga en corriente alterna, de baja potencia, en entornos urbanos y periurbanos.

El impulso de la recarga lenta y semirápida en zonas residenciales y aparcamientos urbanos es, según AEDIVE, uno de los vectores clave para acelerar la adopción masiva del vehículo eléctrico entre los ciudadanos sin plaza de garaje privada. Esta tipología de infraestructura puede resultar determinante para la democratización de la movilidad eléctrica en España.

Nueva metodología AFIR

Para elaborar estos datos, AEDIVE ha incorporado los criterios del reglamento europeo AFIR (Reglamento de Infraestructura para Combustibles Alternativos) y ha renovado su metodología con técnicas avanzadas de análisis de big data. El sistema permite contrastar y validar la información agregada del ecosistema de los CPOs (Charge Point Operators) que forman parte de la asociación.

El nuevo enfoque garantiza la coherencia de los datos con los que figuran en el EAFO (European Alternative Fuels Observatory), portal de referencia de la Comisión Europea en materia de movilidad alternativa.

Además, la información procede del trabajo de coordinación entre los operadores de puntos de carga y Red Eléctrica de España, articulado por AEDIVE para la configuración del mapa REVE. En la contabilización solo se incluyen los puntos activos en el momento del informe, ofreciendo una imagen fiel del estado real de la recarga pública en España.