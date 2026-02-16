Ahorra cargando tu coche eléctrico con estos trucos: se acabaron las factura de la luz disparadas

España supera los 600.000 coches eléctricos e híbridos enchufables en circulación, con 225.000 nuevas matriculaciones sólo en 2025, duplicando la cifra de 2024. Sin embargo, la cuota de vehículos enchufables sobre el total de turismos sigue siendo reducida, alrededor del 1,66%. Más allá de las ventajas medioambientales, los vehículos cero emisiones permiten reducir gastos en movilidad, sobre todo si se cargan en casa. Los conductores saben que los precios de carga varían en función del tipo de cargador, la ubicación o la franja horaria, pero muchos desconocen que, con una buena planificación, se puede cargar un coche eléctrico por menos de 1 euro.

No todos los cargadores domésticos ofrecen las mismas prestaciones; algunos permiten programar la recarga para aprovechar las horas en las que la tarifa eléctrica es más barata. Por lo tanto, antes de comprar un cargador, conviene evaluar algunos aspectos. Los modelos más avanzados permiten no sólo programar la carga, sino controlar la potencia, e incluso monitorizar el consumo desde el móvil. La conectividad WiFi o Bluetooth es fundamental para realizar estas funciones.

Los mejores trucos para ahorrar al cargar el coche eléctrico

Los cargadores inteligentes permiten modular la potencia de carga según el consumo del hogar, evitando picos y sobrecargas. Además, cuando se combinan con tarifas eléctricas dinámicas, seleccionan automáticamente los tramos más económicos para cargar el vehículo. Más allá del cargados, existen otras estrategias para no pagar una fortuna en la factura de la luz.

En primer lugar, debes considerar la autonomía del coche, ya que esto va a influir directamente en el coste de la recarga. Para calcularlo, utiliza la siguiente fórmula: Coste de recarga = kWh consumidos x precio kWhPor ejemplo, un coche que consuma 18 kWh/100 km y recorra 100 km diarios con una tarifa de 0,03 €/kWh tendría un coste de solo 0,54 € por recarga en horas valle.

La DGT alerta: «Según algunos estudios, la pérdida de autonomía de los eléctricos en climas fríos puede oscilar entre el 20 y el 30 % respecto a condiciones climatológicas más templadas. Esto se debe, por un lado y como se ha visto, al menor rendimiento de la batería y, por otro, al mayor consumo por calefacción del habitáculo y de la gestión del sistema.

Además, el proceso de carga rápida puede ralentizarse si la batería está demasiado fría. En estas situaciones, muchas veces el vehículo activa un calentamiento previo para aceptar la carga a máxima potencia y si no lo hace por sí mismo, algunos modelos permiten activarlo de forma manual a través del propio vehículo o de alguna aplicación asociada al mismo y a la gestión de su batería».

Finalmente, es fundamental asegurarse de que la infraestructura eléctrica de la vivienda esté preparada para afrontar la demanda energética que requiere la carga de un coche eléctrico. Más allá de la potencia contratada, la calidad y el estado de la instalación eléctrica son factores determinantes para garantizar la seguridad y eficiencia de la recarga. Un sistema eléctrico en buen estado reduce el riesgo de sobrecalentamiento, cortocircuitos o daños en el propio cargador del vehículo.

Ventas en 2025

El mercado de turismos electrificados cerró 2025registrando un buen ritmo de ventas, que continúan en ascenso. Diciembre aumenta un 57,8% con 23.861 nuevas unidades vendidas, y suponiendo el 23,16% del mercado total, casi 10 puntos porcentuales más que en diciembre de 2024. Los eléctricos puros (BEV) crecen un 26,77% con 11.179 unidades en el mes, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) incrementan sus ventas un 101,1% y 12.682 nuevas unidades.

En el total del año, las ventas de turismos electrificados suman 225.616 unidades, un 94,6% más que el año anterior y con el 19,6% del mercado general. Un hito histórico es que las ventas de turismos eléctricos superaron en España por primera vez las 100.000 unidades alcanzando un total de 101.427 ventas, lo que supuso el 8,85% de cuota de mercado en el total del año.

La Comunidad de Madrid contaba con cerca del 42% del total de coches eléctricos en todo el país. A continuación, se sitúa Cataluña, con el 15,3%, mientras que el tercer puesto es para la Comunidad Valenciana, con un 8,5% sobre el total. Por su parte, Ceuta y Melilla (0,43%), La Rioja (0,92%), Extremadura (0,45%) y Cantabria (0,91%) son las comunidades que cuentan con menor índice de penetración de estos vehículos.

Con relación a 2026, José López-Tafall, director general de ANFAC espera que «España continúe avanzando en la movilidad de bajas y cero emisiones. Así lo hemos plasmado en el Plan España Auto 2030 que no es otra cosa que una hoja de ruta para elevar las ventas de vehículos electrificados al mismo tiempo que se fortalece la competitividad de la industria española de automoción que continúa siendo el segundo fabricante europeo y el noveno mundial. El Plan potencia la flexibilidad y pretende ser un vehículo para la atracción de inversiones a nuestro país para continuar afianzando la transformación de nuestras plantas hacia la fabricación de vehículos con enchufe; al mismo tiempo que se acompaña con la colaboración pública tanto estatal como autonómica a la industria de componentes en dicha transformación».