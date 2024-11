Adiós a los coches con etiqueta B: esta comunidad da el primer paso en España (no es Madrid)

Vivimos tiempo de gran polémica por el enfrentamiento que hay entre la Justicia y las ZBE. No hay que olvidar que los gobiernos autonómicos continúan con su intención de que se reduzca lo máximo posible la contaminación. Lo que hacen es prohibir la circulación a los coches que más emisiones producen en las urbes.

Dichas áreas son todo un problema para que, con razón de su reducido nivel adquisitivo, no se puedan permitir la adquisición de un coche con las características que demanden dichas directrices, sino también para los vecinos que se encuentren en esas zonas.

El número de restricciones que hacen que se compliquen nuestras rutinas aumentan

Los ciudadanos ya tienen bastantes problemas en su vida diaria, por lo que esta clase de gestos lo que hacen es complicar y disuadir la opinión por parte de la gente en este sentido.

Al costar tanto los vehículos, lo cierto es que no se encuentran al alcance de cualquiera. Respecto a esto, el cuidado del planeta es algo que tienen presentes ahora los dirigentes.

La DGT y su postura

De todos es sabido que la Dirección General de Tráfico fue la piedra angular de que se produjera la implementación de las ZBE. Lo que se hizo fue seguir el plan que llevaba previsto, por lo que los vehículos que tengan la etiqueta B no van a poder circular por dichas ubicaciones.

Aquellos vehículos que no obedezcan dicha norma van a ser sancionados de gravedad. Como es una medida que va a terminar afectando a una masa social importante, se irá aprobando de manera progresiva, por lo que se va a dividir en una serie de tramos de dos años y va a seguir un reglamento en concreto.

¿Qué comunidad será la primera en implementar esta medida?

Cataluña será la protagonista, puesto que va a ser la primera que será cabeza en este sentido, buscando la eliminación de la polución en las calles. Respecto a todo ello, la planificación de la aplicación se aprobó en la Generalitat con un calendario que va a indicar las fechas más importantes de dicho suceso.

Hablamos de una restricción que terminará afectando a las 23 ciudades que tendrán más de cincuenta mil habitantes, donde podemos hablar de Barcelona, Tarragona o Girona, entre otras.

¿Qué restricciones hay ahora en Cataluña y cuándo se implementarán las nuevas?

El primero de enero de 2026 va a ser una realidad que será palpable, aunque no lo será de forma imperativa. Lo cierto es que dicha aproximación a estos vehículos que hemos comentado, harán que esté prohibido totalmente su paso en los días en que se vaya a aplicar el protocolo de no contaminación, por lo que va a depender del día y de los niveles de contaminación, por todo ello, no será hasta el tres de enero de 2028 en el que las restricciones serán totales, sin excepción alguna.

Ahora dichos coches sí que van a poder circular por las ZBE, salvo que vayan a ser de los denominados de protección especial.

Eso sí, este tipo de automóviles no van a poder aparcar en las Zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado. Por todo ello, solo quedará esperar para poder ver qué resultado va a ser y las consecuencias de dicho suceso y de si el resto de las comunidades van a seguir sus pasos.

Complicado futuro

Si hasta hace no mucho hablábamos de lo complicado que era el futuro para los coches que no tienen etiqueta, peto que estaban lejos de cumplir lo treinta años para ser considerados como vehículos históricos, lo mismo podemos decir de los que tienen etiqueta B.

Son muchos los vehículos que ruedas por nuestras carreteras y que se enmarcan en la misma. Por todo ello, vamos a ir viendo como progresivamente muchos de ellos dejarán nuestras ciudades.

Muchos de ellos pasarán a ser vendidos para circular en zonas con menos restricciones o rurales, con suerte, y otros con menos acabarán siendo achatarrados.

Lo cierto es que de una manera u otra el parque automovilístico en nuestro país avanza sin remisión y busca acabar con las emisiones nocivas que se emiten a la atmósfera.

Eso sí, esperemos que la Unión Europea haga más unánime el cumplimiento de estas medidas y que no cambien, puesto que hay relaciones entre los países que no son de igualdad.

Sin ir más lejos en Francia las etiquetas funcionan diferente y se hacen obligatorias para los españoles que circulan por allí.