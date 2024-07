¿Qué motos pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones – ZBE- de tu ciudad? Es una de las preguntas más frecuentes que se hacen los motoristas desde la entrada en vigor de la normativa que restringe la entrada a los vehículos de combustión a ciertos espacios urbanos.

Desde el 1 de enero en España de este año, todas las localidades de más de 50.000 habitantes, y en aquellos otros municipios de más de 20.000 habitantes que presenten niveles altos de contaminación, están obligadas a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el futuro.

En España, tan sólo 23 ciudades de las 150 que deben hacerlo han activado estas ZBE con su Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El resto de municipios están actualmente en trámite, trabajando para publicar sus restricciones, o pendientes de iniciarlos, aunque ya estén fuera de plazo.

Reducir la contaminación

Unas restricciones por las que los españoles que están a favor sin conocer muy bien en qué consisten, según una encuesta, y que cambiarán sustancialmente en el futuro.

Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas urbanas diseñadas para reducir la contaminación del aire y mejorar la calidad ambiental. Estas zonas implementan medidas restrictivas para limitar la entrada de vehículos con altas emisiones contaminantes, promoviendo el uso de medios de transporte más sostenibles.

Y es que cuando se habla de vehículos, también se incluye a las motos, las grandes desconocidas en este tema de las restricciones en las ZBE, que también se ven afectadas, aunque de manera algo desigual dependiendo de los municipios.

Minimizar el impacto

El distintivo ambiental es una manera de clasificar los vehículos en función de su eficiencia energética y si emiten CO₂ o no, teniendo en cuenta dicho impacto medioambiental.

La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos con el medioambiente y ser un instrumento eficaz al servicio de las políticas municipales y para visibilizar su eficiencia o no en cuanto a emisiones

Sólo el 1% son eléctricas

Pero, ¿cuántas motos en España no tienen etiqueta medioambiental y no podrían circular por las áreas ZBE de las ciudades? El 30 % del parque, algo más de 1.180.000 motos, según la marca española de motos eléctricas Velca, a partir de datos de la DGT. Y es que la etiqueta no es sólo obligatoria en las cuatro ruedas, sino también en las dos ruedas.

En cambio, frente a ese 30 %, sólo el 1% son cero emisiones, unas 41.000. Además, con las motos se da la circunstancia de que prácticamente no existe un equivalente híbrido como en los coches, lo que para el parque de motocicletas con alguna connotación sostenible se limita a las eléctricas puras.

Lentitud en la electrificación

Para Velca, además de ser evidente el escaso peso en el parque de las dos ruedas eléctricas, preocupa que la lentitud de la electrificación y la caída de las ventas de este segmento (-27,93% en 2023 y -19,86% de enero a junio de 2024 en el canal de particulares).

Para dar un vuelco a esta situación, «urge adoptar algunas medidas», apuntan desde la marca de motos eléctricas. Por un lado, para favorecer su despegue piden desarrollar una infraestructura sencilla de recarga con enchufes domésticos de 220 V en corriente alterna; y, por otro lado, exención del IVA para la adquisición de vehículos eléctricos.

Y es que estas dos nuevas líneas de actuación, junto a otras medidas como la creación de un programa de incentivos directos, inmediatos, no tributables, sin trámites y sin papeleos, harían mucho más atractiva para el usuario la compra de una moto o ciclomotor eléctricos.

El papel de las administraciones

Según Emilio Froján Fernández, CEO de Velca Motor, «más de un millón de motos circulan en España sin etiqueta, pero parece que las preocupaciones se centran en las cuatro ruedas».

«Incluso en la propia población existe un enorme desconocimiento sobre el etiquetado en las motos. Entre todos debemos acelerar la electrificación del parque, pero se necesita crear un clima de confianza y accesibilidad que lo haga posible y ahí es fundamental el papel decidido y certero de la Administración», explica Froján.

Restricciones en Madrid

En Madrid, uno de los municipios que más extensamente ha implantado las ZBE la norma afecta de esta forma:

A la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) Plaza Elíptica podrás acceder con tu ciclomotor o motocicletas si formas parte de alguno de los colectivos y en las circunstancias excepcionadas, o en los siguientes casos:

Los vehículos con distintivo ambiental ‘B’, ‘C’, ‘0 Emisiones’ y ECO podrán circular y estacionar sin restricciones específicas.

Los vehículos sin distintivo ambiental (categoría ambiental ‘A’) no podrán acceder, salvo que estén excepcionados.

A la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) de Distrito Centro se puede acceder con tu ciclomotor o motocicleta si formas parte de alguno de los colectivos excepcionados, o en los siguientes casos:

Cuando tenga distintivo ambiental de la DGT 0 emisiones ó ECO

Cuando tenga distintivo ambiental ‘C’ o ‘B’ podrás acceder y circular entre las 7 horas y las 22 horas

Cuando tenga etiqueta ambiental si estacionas en un parking o garaje, pudiendo acceder en este caso las 24 horas del día

Restricciones en Barcelona

Sin embargo, en Barcelona las restricciones son algo distintas en una ZBE de Barcelona entró en vigor el 28 de enero y afecta a los días laborables de lunes a viernes de 7h a 20h.

La Zona de Bajas Emisiones Rondas de Barcelona engloba a los municipios de Barcelona (salvo la Zona Franca industrial y el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes), l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i parts d’Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat.

Las motos sin etiqueta no pueden circular por la ZBE de Barcelona de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00 h.

no pueden circular por la ZBE de Barcelona de lunes a viernes entre las 7:00 y las 20:00 h. Motos con etiqueta B o C pueden circular sin restricciones, al igual que las motos eléctricas (etiqueta Cero).

Otras localidades que tienen especificadas los accesos a las ZBE en España para las motos son Córdoba, Sevilla y Valencia.