El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está oficialmente de vacaciones en Lanzarote, destino al que se ha ido sin resolver los problemas con las ayudas del coche eléctrico en la Comunidad de Madrid. La región que dirige Isabel Díaz Ayuso ya ha agotado los fondos del plan Moves III y las solicitudes presentadas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables se están apuntando en lista de espera. Una situación que llega después de que el Ejecutivo, más concretamente el ministro de Industria, Jordi Hereu, se haya comprometido a solucionar la falta de fondos, pero que, al parecer, tendrá que esperar a que el Gobierno vuelva de la playa.

Según el Real Decreto-ley 3/2025, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III) para el año 2025, la Comunidad de Madrid recibió 57 millones de euros del total de los 400 millones de euros que el Ejecutivo habilitó para ayudas a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables.

Ayudas para eléctricos en la Comunidad de Madrid

Una cantidad muy pequeña si tenemos en cuenta que la región vende casi el 50% de las matrículas de vehículos electrificados que se realizan en España, pero el Ejecutivo optó por repartir los fondos en función de la población y no de las cifras de operaciones comerciales de este tipo de motorizaciones, tal y como reclamaba el sector para evitar frenar la demanda por el fin de las ayudas en la capital.

Justo lo que ha sucedido. La Comunidad de Madrid acumula ya más de un mes sin ayudas estatales para la compra de coches eléctricos por el fin de los fondos. Un problema sin una solución aparente, ya que a pesar de que el ministro de Industria, Jordi Hereu, se ha comprometido a solucionar la problemática y habilitar más fondos para evitar la ralentización de la demanda, aún no ha concretado cuál sería la fórmula.

Tal y como han confirmado fuentes del sector a este diario, la única alternativa que tiene Madrid para seguir dando ayudas estatales a la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables es que el Gobierno amplíe los fondos, ya que no está permitida la transferencia entre comunidades autónomas durante el plazo de vigencia de los incentivos. Una vez terminado este, si en otras regiones no han agotado el presupuesto, la capital podría solicitar parte del dinero que no ha sido adjudicado.

Máxima incertidumbre

Mientras, Sánchez y Hereu están de vacaciones los fabricantes automovilísticos en España han puesto en marcha planes de estudio sobre la viabilidad de las campañas que activaron para adelantar a los clientes el dinero del plan Moves III ante los retrasos de hasta dos años en recibir el dinero. Otro de los grandes problemas de los incentivos.

Es más, marcas como Grupo Renault o Grupo Stellantis se plantean cancelar esta campaña ligada a la financiación de la compra del coche por los efectos derivados en sus cuentas, al no tener la confirmación por parte del Ejecutivo de la ampliación de los fondos para la Comunidad de Madrid.