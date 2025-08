Los conductores no dan crédito: están multando a los españoles que lleven esto en el coche

¿Estás a punto de irte de vacaciones? Si es así y tiene previsto irte en coche, seguro que habrás llevado este a que lo revisen para que esté perfecto, pero si quieres evitar problemas, no olvides que debes tener en cuenta no sólo el código de circulación, sino también todo aquello que llevas dentro del coche y especialmente, no caer en el error de muchos ya que si lo llevas es posible que acabes siendo multado.

Y no se trata de cosas como llevar el triángulo en lugar de las luces V16 que ahora se deben llevar o tener el maletero muy cargado. Es algo más concreto que si lo detecta la Guardia Civil en un control, la sanción no es precisamente pequeña. De hecho, puede ir más allá del susto. Sin embargo, hay conductores que los llevan por costumbre. Otros, porque venían ya instalados. Pero da igual: la ley lo prohíbe. Y si lo llevas, aunque ni siquiera lo estés usando, te arriesgas a una multa que alcanza los 500 euros e incluso más.

Están multando a los españoles que lleven esto en el coche

Puede parecer exagerado, pero los detectores de radar siguen siendo motivo de sanción en nuestro país. Y no, no sólo por utilizarlos. Con que estén en el coche, aunque no estén conectados, ya es suficiente para que te multen. La DGT lo deja claro: están prohibidos y se consideran una infracción grave.

La sanción por llevar uno es de 500 euros y 3 puntos menos en el carné de conducir. ¿El motivo? Interfieren con los controles de velocidad de la policía y permiten que algunos conductores eviten sanciones por exceso de velocidad. Así que, más que una ayuda tecnológica, se consideran un riesgo para la seguridad vial.

Y si hablamos de inhibidores de radar, el castigo es todavía mayor. La multa puede alcanzar los 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné. En algunos casos, incluso se puede inmovilizar el vehículo. Vamos, que no merece la pena ni planteárselo.

Otras cosas que pueden hacer que te multen

Además de los radares, hay otras cosas que muchos llevan en el coche sin imaginar que puedan ser motivo de sanción. Por ejemplo, los objetos sueltos, como botellas, mochilas, herramientas… Si no están bien sujetas, pueden convertirse en un problema. En caso de frenazo o accidente, se transforman en auténticos proyectiles. Y aunque no lo parezca, incluso una botella a baja velocidad puede causar una lesión grave.

También todo lo que sean peluches, muñecos o adornos en el salpicadero. Y es que aunque son detalles que muchos colocan sin pensar, si tapan parte del parabrisas o distraen la atención, pueden considerarse un peligro. Lo mismo pasa con las pegatinas mal puestas o que bloquean parte de la visión.

Y ojo con las sustancias inflamables o productos químicos. Aunque vayan en el maletero, si no se transportan con las condiciones necesarias, la sanción también puede llegar. No basta con meterlos en el coche y olvidarse.

Sujeta bien la bicicleta o la tabla de surf este verano

Si eres de los que carga el coche con bicicletas, tablas de surf o maletas enormes, no hay problema. Pero sólo si van bien sujetas. Si sobresalen sin señalizar o no están bien fijadas, eso sí puede acabar en multa. La normativa exige que cualquier carga esté perfectamente asegurada y que, si sobresale, lleve la señal V-20. No es un detalle menor.

En verano, con tantos desplazamientos, la Guardia Civil está más pendiente de estas cosas. No se trata solo de llenar el maletero, sino de hacerlo con cabeza. Una bici mal amarrada puede convertirse en un auténtico peligro.

¿Y si llevas una navaja?

Este es uno de los temas que más dudas genera. ¿Se puede llevar una navaja o una herramienta cortante en el coche? La respuesta corta es: sí, pero con condiciones. Debe haber una razón justificada. Si la necesitas para trabajar, para acampar o forma parte de tu equipo habitual, puedes llevarla. Eso sí, en el maletero y fuera del alcance de los ocupantes.

Si va en la guantera, en una mochila suelta o sin justificar entonces sí es sancionable. La Ley de Seguridad Ciudadana lo contempla y las multas pueden ir desde 300 hasta 30.000 euros, dependiendo del objeto y la situación. Lo importante aquí es el contexto y cómo se explique en un posible control.

Al final, todo se resume en lo mismo: más vale prevenir que pagar. Por ello, no cuesta nada revisar qué llevamos en el coche antes de salir. A veces por rutina o por desconocimiento cargamos cosas que, sin saberlo, nos pueden traer un disgusto. Y no siempre es una cuestión de lógica, sino de normativa.

Una sanción de 500 o 6.000 euros no es algo que se encaje fácilmente. Y menos si se podría haber evitado con un simple gesto. Así que si estás pensando en salir a la carretera estos días, revisa bien el interior del coche.