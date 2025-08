Nuevo aviso de la Guardia Civil: lo que muchos hacen en casa con amigos podría acabar en sanción

La llegada del verano nos invita a disfrutar de momentos al aire libre con amigo y familiares, aunque debemos tener especial cuidado si los invitamos a la terraza o el jardín de nuestra casa. Recientemente, la Guardia Civil ha lanzado una advertencia después de detener a un hombre que se aprovechó de la confianza de una amiga para robar en su vivienda. Aunque se trata de un caso puntual, los agentes quieren concienciar acerca de la importancia de tener cuidado con las personas que acceden a un espacio tan privado como el hogar.

Los delitos por parte de conocidos son mucho más frecuentes de lo que las personas creen. Muchas veces, quienes llevan a cabo estafas o robos no son desconocidos, sino personas del círculo más cercano, quienes se aprovechan de su relación de confianza con la víctima para actuar sin levantar sospechas. El objetivo de la Guardia Civil no es que vivamos con miedo, sino que adoptemos una serie de medidas de seguridad muy básicas, como no dejar objetos de valor a la vista y tener muy claro quién entra en casa.

Aviso de la Guardia Civil

En los últimos días, agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Agüimes, en la isla de Gran Canaria, han detenido a un hombre por un presunto delito de robo. La víctima fue una amiga del arrestado, que denunció la desaparición de varias joyas de su casa: un anillo solitario, dos alianzas, una cruz de Caravaca y varios pendientes, con un valor aproximado de 1.500 €.

Los investigadores no encontraron señales de que la cerradura estuviera forzada, por lo que sospecharon que el autor del robo había entrado en la vivienda aprovechando su relación con la propietaria. Finalmente, concluyeron que el sospechoso era amigo de la víctima, y fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde.

Consejos para evitar robos en verano

El verano es la época del año en la que más robos en viviendas se cometen, aprovechando que los propietarios se marchan de vacaciones. Para que puedas relajarte y disfrutar de los días de descanso sin preocupaciones, éstas son algunas recomendaciones útiles:

En plena era digital, muchas personas comparten en redes sociales sus planes de vacaciones en tiempo real, lo que alerta a posibles ladrones de que la casa está vacía. Las autoridades recomiendan esperar hasta la vuelta para compartir las fotos.

Para los ladrones, una vivienda que parece habitada resulta mucho menos atractiva. Aprovechando el avance tecnológico, puedes utilizar temporizadores automáticos para programar luces que se enciendan y apaguen a determinadas horas.

Si te vas de vacaciones durante varios días, es muy útil contar con un amigo, familiar o vecino de confianza que se pueda pasar a recoger el correo y asegurarse de que todo está en orden.

Antes de marcharte, asegúrate de que todas las ventanas y puertas estén bien cerradas. Si es posible, instala una cerradura de seguridad, e incluso rejas en los puntos más vulnerables.

En la actualidad, existen multitud de soluciones accesibles para proteger el hogar con cámaras IP, alarmas conectadas y sensores de movimiento. Estos dispositivos se pueden controlar desde el teléfono móvil, por lo que podrás vigilar tu vivienda en tiempo real y recibir alertas si hay alguna actividad sospechosa.

La mejor protección es la prevención, especialmente en esta época del año que muchas viviendas quedan vacías. Adoptar medidas de seguridad básicas puede marcar una gran diferencia. Simplemente con un poco de atención y planificación, puedes reducir considerablemente el riesgo de sufrir un robo y disfrutar de las vacaciones con tranquilidad.

Convivencia urbana en Barcelona

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Barcelona mantiene una ordenanza municipal muy estricta en lo que a actividades con llama abierta se refiere. El objetivo es proteger la convivencia vecinal y la seguridad ciudadana ante el aumento de incendios tanto en zonas urbanas como rurales, especialmente en los meses de verano.

Por lo tanto, está terminantemente prohibido encender fuego en terrazas, balcones, patios interiores y azoteas de edificios residenciales. Una restricción que incluye barbacoas de leña o carbón, así como cualquier aparato que genere llama viva. Teniendo esto en cuenta, los vecinos de Barcelona deben saber que invitar a amigos a casa para celebrar una calçotada podría derivar en una multa de hasta 500 euros.

Ahora bien, existen una serie de excepciones a esta norma. En zonas residenciales o urbanizaciones, se permiten las barbacoas bajo una serie de medidas muy concretos: se tienen que hacer en un espacio cerrado por tres paredes, que cuente con sistemas de seguridad, y ubicado a una distancia de al menos 500 metros de cualquier terreno forestal.

Ante estas restricciones, hay varias opciones seguras para disfrutar de una barbacoa con amigos. Las parrillas eléctricas son una gran alternativa, ya que no generan llama viva ni mucho humo. Son seguras, fáciles de utilizar en espacio reducidos y no infringen la normativa.