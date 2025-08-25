¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 25 al 27 de agosto

Pasapalabra continúa luchando contra el calor del mes de agosto gracias a sus pruebas y el buen ambiente que se respira cada tarde en el plató de Roberto Leal. El presentador del concurso más visto de la televisión sigue buscando a un ganador del Bote, pero para eso necesita que cuatro famosos acudan a formar los dos equipos. Estos son los cuatro ayudantes de lujo para que los concursantes consigan sumar segundos en su marcador.

Nerea Rodríguez vuelve a un plató con Roberto Leal

La fama le llegó a la cantante barcelonesa gracias a Operación Triunfo 2017, donde compartió muchos momentos con Roberto Leal. Además de su carrera en la industria musical, los espectadores la han podido ver en la obra de teatro La llamada y como concursante de Tu cara me suena 8, donde quedó en segunda posición.

Poty Castillo

Javier Castillo, más conocido como Poty, es uno de los coreógrafos más conocidos de nuestro país. Ha participado en numerosos programas de televisión siendo el responsable de los ballets de numerosos espectáculos y giras de artistas de primer nivel como David Bisbal o Julio Iglesias.

Su salto a la fama llegó con su participación, a comienzos de los años 2000, en programas como ‘Operación Triunfo’ y ‘Mira quién baila’. En la academia fue el profesor de baile, donde forjó una gran amistad con David Bustamante que ha perdurado con los años. En la actualidad mantiene un distanciamiento con el cántabro después de su divorcio con Paula Echevarría.

Pese a que el invitado de Pasapalabra es un gran nombre de la danza, en televisión tiene una segunda profesión en la que se mantiene como presentador. Este mismo verano se encarga de ponerse al frente del programa Sabor a Madrid, espacio de cocina dedicado a la gastronomía madrileña y que se puede ver en Telemadrid.

Leo Rivera

El actor madrileño regresa al programa siendo una de las caras habituales de series y teatro. Muchos le recordarán por su paso por 7 vidas en las dos últimas temporadas de la comedia, donde fue uno de los protagonistas.

Lidia Valentín

La deportistas es una de las grandes estrellas del deporte español y cuenta con uno de los mejores palmareses de la historia. Ha ganado tres medallas olímpicas en la categoría de 75 kg: oro en Londres 2012, plata en Pekín 2008 y bronce en Río 2016.

La leonesa ha sido cuatro veces campeona de Europa de Halterofilia: 2014, 2015, 2017 y 2018. Además, ha sido dos veces campeona del mundo, en los años 2017 y 2018.