Qué supermercados abren en Madrid en Nochebuena 2025: horario de Mercadona, Carrefour, Lidl, Día…

Ahora que ya estamos en la semana de Navidad sabemos que puede pasar que acabemos dejando para última hora parte de las compras, y en Madrid esa situación se repite especialmente el 24 de diciembre. Aunque la mayoría de familias intenta organizarse con antelación, es habitual que durante la mañana de Nochebuena se llenen los supermercados en busca de lo que falta para la cena. No es un día festivo, pero como por la noche se celebra la famosa cena que reúne a toda la familia, las cadenas adelantan el cierre y trabajan con jornadas más cortas que las habituales, lo que obliga a revisar horarios para no encontrarse con la puerta cerrada.

Este año, la planificación es más importante que nunca. El 24 cae en miércoles y muchas personas ya están inmersos en preparativos. La afluencia será elevada desde primera hora y los supermercados esperan un consumo concentrado, sobre todo antes del mediodía. De ahí que muchas cadenas lleven días recordando que sus tiendas modificarán la hora de cierre y que solo abrirán en horario de mañana y parte de la tarde. Aun así, no todas funcionan igual. Algunas tienen un horario similar en toda la Comunidad de Madrid y otras, especialmente las que operan con franquicia o formatos distintos, varían bastante entre tiendas. Por eso conviene repasar cómo funcionarán Mercadona, Carrefour, Lidl, Día, Ahorramás y Alcampo en Madrid en esta Nochebuena de 2025, qué margen habrá para comprar y qué excepciones deben tenerse en cuenta.

Mercadona

Mercadona ha anunciado que mañana miércoles 24 de diciembre abrirá en su horario habitual de la mañana y adelantará el cierre respecto a un día normal. De este modo, la cadena de Juan Roig ha anunciado apertura de las 09:00 a las 19:00 horas en Madrid y el resto de España. Y por otro lado, no abrirá el día 25, así que quienes dependan de Mercadona deberán resolver sus compras hoy y mañana hasta las 19:00 horas.

Carrefour

En el caso de Carrefour, el funcionamiento depende del tipo de tienda. Los hipermercados y la mayoría de los supermercados abrirán por la mañana y cerrarán antes de lo habitual, mientras que los formatos Express pueden disponer de un margen algo mayor, aunque también trabajarán con horario reducido. El cierre se adelantará a las 19:00 horas y no es recomendable acudir en los últimos minutos, ya que cada establecimiento ajustará su hora según la ubicación y la afluencia prevista. Si deseas saber el horario de alguna tienda en concreto, se recomienda consultar la web.

Lidl

Las tiendas de Lidl abrirán en Madrid durante la mañana del 24 de diciembre y mantendrán la actividad hasta la tarde, tal y como van a hacer Mercadona o Carrefour. Es decir que el horario será de 09:00 a 19:00 horas. Y en cuanto a Navidad, como en años anteriores, Lidl no abrirá el 25 de diciembre, por lo que Nochebuena será la última oportunidad para comprar antes de Navidad.

Dia

El funcionamiento de Día en Madrid es algo más extensa que el resto de supermercados hasta ahora mencionado, aunque no mucho. La cadena ha anunciado que abrirá mañana miércoles 24 de diciembre, desde las 09:00 hasta las 19:30 horas. El día de Navidad, como cada año, sus tiendas cerrarán en la capital y el resto de España y volverá a abrir el 26 de diciembre.

Ahorramás

Los supermercados de Ahorramás en cambio van a desmarcarse del resto. Según podemos comprobar en Google, esta cadena, muy implantada en los municipios de Madrid, mantendrá la apertura mañana día de Nochebuena en su horario de siempre, es decir de 09:00 a 21:30 horas. El día de Navidad en cambio, las tiendas de este supermercado estarán todas cerradas.

Alcampo

Por su parte, Alcampo operará el 24 de diciembre de 09:00 a 19:00 horas. Es decir, los hipermercados y supermercados de la cadena seguirán el esquema de apertura habitual, pero adelantarán el cierre para permitir el descanso de los trabajadores durante la noche. En centros comerciales puede existir alguna variación, aunque el patrón general será idéntico: jornada reducida y cierre antes de la cena. También permanecerán cerrados el día de Navidad.

En definitiva, podemos ver como prácticamente todos los supermercados de las principales cadenas en Madrid, van a tener horario reducido hasta las 19:00 horas, salvo algunas excepciones. Es algo que suele ocurrir todos los años así que este no iba a ser distinto. De todos modos, y si no te quieres llevar sorpresas, siempre es recomendable revisar el horario del establecimiento concreto si se va a comprar a última hora.

En cualquier caso, Madrid contará mañana con prácticamente todos los supermercados abiertos durante buena parte del día, aunque con la jornada recortada. Si queda algo pendiente para la cena, conviene adelantarlo todo lo posible para evitar colas y no encontrar el cierre ya iniciado. Como ocurre cada Nochebuena, la clave estará en el margen de tiempo: cuanto antes se haga la compra, más tranquilidad habrá para el resto de la tarde.