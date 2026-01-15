Cambio de tiempo en la Comunidad Valenciana: la AEMET confirma lluvias en estas zonas

Cambia el tiempo en la Comunidad Valenciana. Las lluvias llegan al Mediterráneo para quedarse en principio hasta el próximo miércoles y este jueves ya podrían aparecer en la provincia de Valencia. La AEMET ha confirmado que no se descarta alguna precipitación débil en el interior y también predice heladas en los puntos más fríos de la zona. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las lluvias que se esperan en la Comunidad Valenciana.

Llegan las lluvias a la Comunidad Valenciana. Después de una semana con temperaturas al alza y sin fenómenos atmosféricos adversos, las precipitaciones serán protagonistas durante este fin de semana en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, quedándose instaladas hasta el próximo miércoles. La AEMET deja claro que «no se descarta alguna precipitación débil y aislada en el interior de Valencia a última hora».

La Agencia Estatal de Meteorología también habla de heladas débiles en el interior, donde los termómetros bajarán a los 0 ºC en Morella, en la provincia de Castellón. Este será el punto más frío de la Comunidad Valenciana, por delante de Requena, en el interior de la provincia de Valencia, donde se registrarán temperaturas de 1 ºC. En la capital se registrarán máximas de 19 ºC durante el día.

En la provincia de Alicante las temperaturas también serán cálidas. En la capital de la Costa Blanca se llegará a los 17 ºC, mientras que en Denia y Orihuela se llegará a los 18 ºC. En el interior, en Alcoy, la máxima será de 16 ºC durante el día y de 6 ºC durante la noche. En esta zona de la Comunidad Valenciana no se esperan lluvias.

Posibilidad de lluvias en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 15 de enero:

Cielo poco nuboso o despejado la mayor parte del día, aumentando a intervalos nubosos en Valencia y norte de Alicante al final de la jornada. Baja probabilidad de brumas y bancos de niebla en los valles del interior por la mañana. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en el interior de Valencia a última hora. Temperaturas con pocos cambios y heladas débiles en el interior. Viento flojo de componente oeste, girando a componente sur en la mitad oriental de Castellón y en Alicante al mediodía y de nuevo a componente oeste al final del día.