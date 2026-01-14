La AEMET confirma el cambio en la Comunidad Valenciana: esta será la zona más fría del Mediterráneo

La AEMET ha confirmado un pequeño bajón de las temperaturas en la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha descartado fenómenos atmosféricos adversos en el Mediterráneo para este miércoles 14 de enero en el Mediterráneo. Durante este día los termómetros bajarán unos grados y el punto más frío de la zona estará en la provincia de Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 14 de enero.

Las buenas temperaturas siguen imperando en la Comunidad Valenciana después de unas navidades frías con la borrasca Francis como protagonista. En esta segunda semana de enero en el Mediterráneo se están rondando los 20 ºC, aunque es cierto que para este miércoles 14 de enero la AEMET ha confirmado un pequeño bajón de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, donde estará el punto más frío de la zona.

El interior de Castellón será el punto más frío de la Comunidad Valenciana este miércoles 14 de enero. Concretamente, será la localidad de Morella en la que se registrarán 2 ºC durante las horas más frías de la noche. En la capital se llegará a los 15 ºC de máxima con mínimas de 5 ºC. En el interior de la provincia de Valencia, las mínimas serán de 4 ºC durante la noche, mientras que en la capital de la Comunidad Valenciana la máxima será de 17 ºC durante el día con mínimas de 6 ºC.

La provincia de Alicante será la zona más cálida de la provincia durante este miércoles 14 de enero. En la capital se llegará a los 16 ºC, mientras que en ciudades como Elche y Orihuela también se tocarán los 17 ºC. «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste», dice la AEMET sobre el tiempo en esta zona durante este miércoles 14 de enero.

La AEMET y el tiempo en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 14 de enero:

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con intervalos de moderado de componente oeste.