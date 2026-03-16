Buenas noticias en las Fallas de Valencia: la AEMET confirma un subidón de temperaturas

Buenas noticias en las Fallas de Valencia 2026. La AEMET ha confirmado un subidón de temperaturas y un día soleado en la Comunidad Valenciana en este lunes 16 de marzo. La Agencia Estatal de Meteorología también ha avisado de rachas muy fuertes de viento en el interior norte de la provincia de Castellón a primeras horas del día. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la subida de las temperaturas en las Fallas de Valencia 2026.

Después de un fin de semana marcado por las alertas por viento y otro retroceso en las temperaturas, la AEMET ha confirmado las buenas nuevas en la Comunidad Valenciana para este lunes 16 de marzo. El buen tiempo reinará en las Fallas de Valencia cuando se celebra la semana grande fallera, que se extenderá hasta el próximo 19 de marzo, Día de San José, en el que se pone punto y final a las fiestas con la tradicional Cremá.

«Temperaturas máximas en ascenso notable en el interior de la mitad norte», ha avisado la AEMET sobre la subida de temperaturas en la Comunidad Valenciana y que afectará a las Fallas de Valencia 2026. En la capital del Turia se esperan máximas de 21 ºC durante el día con mínimas de 7 ºC por la noche. «Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el interior, localmente notable en la mitad norte, y con pocos cambios en la franja litoral. Viento flojo del oeste, tendiendo a dirección variable en el interior y régimen de brisas en el litoral por la tarde», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

Valencia será el punto más caliente de la Comunidad Valenciana, ya que el ascenso se quedará en 20 ºC en Alicante, donde habrá mínimas de 6 ºC. Los termómetros bajarán hasta los 4 ºC en el interior, concretamente en la zona de Alcoy. En Castellón las mínimas caerán hasta los 2 ºC también en el interior, en la zona de Morella. La AEMET también ha avisado de las fuertes rachas de viento que pueden aparecer en el interior norte de la zona en Castellón.

Suben las temperaturas en las Fallas de Valencia

La AEMET ha avisado de los fenómenos previstos en la Comunidad Valenciana de la siguiente manera: «Temperaturas máximas en ascenso notable en el interior de la mitad norte. Probabilidad de rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón a primeras horas».

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para este lunes 16 de marzo en la Comunidad Valenciana:

Cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas sin cambios en el norte de Castellón y en descenso en el resto; máximas en ascenso en el interior, localmente notable en el interior de la mitad norte, y con pocos cambios en la franja litoral. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes a primeras horas en el interior y tendencia a amainar por la tarde; flojo del oeste en el resto, tendiendo a dirección variable en el interior y régimen de brisas en el litoral por la tarde.