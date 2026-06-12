Una salvaje pelea entre dos colombianos de bandas rivales desata el pánico en las calles de Menorca

La isla de Menorca ha sido escenario de un alarmante episodio de inseguridad ciudadana. Dos hombres de nacionalidad colombiana, de 34 y 28 años y miembros de bandas latinas rivales, sembraron el terror el pasado domingo 7 de junio tras protagonizar una brutal pelea a puñetazos en plena vía pública. El violento altercado, ocurrido a plena luz del día, se debió a un ajuste de cuentas por un enfrentamiento previo sucedido apenas unas horas antes.

Los hechos se desencadenaron en las inmediaciones de la conocida plaza de Ses Palmeres, en el municipio de Ciutadella. Los implicados, ambos de gran corpulencia física, se agredieron de forma constante ante la mirada atónita de los peatones y conductores que transitaban por la zona en ese momento.

Dada la extrema violencia de la refriega, varios residentes decidieron filmar la escena con sus teléfonos móviles. En una de las grabaciones, a las que ha tenido acceso OKBALEARES, se observa cómo los varones se propinan fuertes puñetazos mientras avanzan a lo largo de la calle, sin que nadie intervenga ni les recrimine su actitud.

La reyerta se prolongó durante varios minutos hasta que un testigo alertó a la Policía Local de Ciutadella. Los agentes se personaron de inmediato en el lugar y, tras una magnífica intervención, lograron reducir a los implicados. El suceso se saldó con uno de los hombres detenido por un delito de resistencia e intento de agresión, al desatender de forma reiterada las indicaciones de las autoridades, mientras que el segundo participante ha quedado en calidad de investigado.

Según la información facilitada por las fuerzas de seguridad, los dos varones pertenecen a grupos colombianos enemistados entre sí. Sin embargo, el detonante exacto de esta agresión callejera fue otra multitudinaria batalla ocurrida durante la madrugada de esa misma jornada, la cual se había saldó con varios heridos por arma blanca. Todo parece indicar que ambos protagonistas participaron en la reyerta nocturna y decidieron resolver las cuentas que habían quedado pendientes a plena luz del día.