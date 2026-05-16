Dos colombianas enloquecidas en una discoteca de Mallorca: muerden a un policía en la espalda y arañan a otro

La madrugada del pasado viernes terminó con tensión, violencia y dos detenciones en el municipio de Capdepera, después de que agentes de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Capdepera tuvieran que intervenir de urgencia en una violenta pelea registrada en el interior de la conocida discoteca Bolero. Dos colombianas enloquecidas mordieron a un policía y arañaron a otro.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:05 horas de la madrugada, cuando varios avisos alertaron de una fuerte reyerta entre varias mujeres dentro del local de ocio nocturno situado en Cala Rajada. Ante la gravedad de la situación, varias patrullas de la Policía Local de Capdepera acudieron rápidamente al lugar para tratar de controlar el altercado y evitar que la pelea fuese a más.

A su llegada, los agentes se encontraron con dos mujeres de nacionalidad colombiana que, presuntamente, se encontraban bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de sustancia estupefaciente. Según fuentes cercanas a la intervención, ambas mostraban una actitud extremadamente agresiva y fuera de control, lo que dificultó desde el primer momento la labor policial.

Los agentes intentaron mediar y calmar la situación para separar a las implicadas y restablecer el orden dentro de la discoteca. Sin embargo, lejos de colaborar, las dos mujeres reaccionaron con gran violencia contra los policías actuantes.

Durante el forcejeo, una de las detenidas, como si fuera un perro, se abalanzó sobre uno de los agentes y le propinó un fuerte mordisco en la espalda a un policía local, causándole una herida de consideración que obligó al agente a recibir asistencia médica. Además de la atención inmediata por la lesión sufrida, el policía tuvo que someterse posteriormente a diferentes pruebas médicas y protocolos sanitarios para descartar posibles enfermedades transmisibles.

La otra mujer arrestada también atacó a otro de los policías intervinientes, al que agredió mediante arañazos durante la intervención policial. La violencia de ambas obligó a los agentes a emplearse a fondo para inmovilizarlas y evitar que continuaran causando daños tanto a los efectivos policiales como a otras personas presentes en el establecimiento.

Finalmente, las dos mujeres fueron reducidas y detenidas como presuntas autoras de un delito de resistencia grave, atentado contra la autoridad y lesiones a agentes de la autoridad. La intervención generó momentos de gran tensión entre los clientes de la discoteca, muchos de los cuales observaron con sorpresa el amplio despliegue policial en el interior y en los alrededores del local. La rápida actuación de los agentes permitió controlar la situación y evitar que el altercado derivara en consecuencias aún más graves.

Fuentes policiales han destacado la complejidad de este tipo de actuaciones nocturnas, especialmente cuando los implicados presentan comportamientos agresivos presuntamente relacionados con el consumo de alcohol o sustancias estupefacientes. Asimismo, han querido poner en valor la actuación de los agentes que participaron en la intervención pese a las agresiones sufridas.

Las detenidas fueron trasladadas posteriormente a dependencias policiales y quedaron a disposición judicial, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido durante esta violenta madrugada en una de las zonas de ocio más concurridas de Mallorca. Del mismo modo, la Policía Local de Capdepera solicita más refuerzos y acusa a su alcaldesa, la separatista Núria García, de abandonar a los agentes y no defender la seguridad de la plantilla.