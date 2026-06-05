La Universitat de Mallorca, desde dentro

Baleares cuenta con una nueva institución universitaria. La Universitat de Mallorca, impulsada por ADEMA, se ha puesto en marcha con el objetivo de ampliar la oferta formativa, adaptarla a las nuevas demandas profesionales y acercar los estudios superiores al conjunto de la isla.

Y todo ello mediante una red de campus distribuidos en diferentes puntos de Mallorca (Inca y Palma Son Rossinyol-Coll d’en Rabassa-Jaime III), al tiempo que refuerza la capacidad del territorio para generar conocimiento, innovación y oportunidades.

El nuevo centro universitario se sustenta en la sólida trayectoria de ADEMA, que acumula más de 30 años de experiencia en formación superior, investigación e innovación educativa en Baleares. Ese recorrido le ha permitido consolidar una base académica firme, contar con una estructura ya plenamente operativa y mantener una estrecha conexión con el tejido social y productivo de las Islas, a través de la colaboración con más de 400 empresas y de su presencia en distintas instituciones socioeconómicas del archipiélago.

Oferta académica orientada a sectores estratégicos

La Universitat de Mallorca quiere evitar la fuga del talento balear, atraer perfiles nacionales e internacionales y contribuir a un mayor equilibrio del sistema universitario balear, alineando su oferta formativa con las necesidades reales del entorno económico y social.

La nueva institución desplegará una oferta académica amplia, especializada y estratégica, concebida para dar respuesta a ámbitos con una elevada demanda formativa y profesional, y para ampliar las oportunidades de acceso a estudios superiores en Baleares.

En el ámbito de las Ciencias de la Salud, la oferta incluirá inicialmente los grados en Biomedicina, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Medicina, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética, Odontología (esta última también en inglés). Asimismo, se incorporarán los másteres en Cirugía e Implantología Oral, Ingeniería de la Salud Oral, Nutrición Clínica y Odontología Digital (este último también en inglés), junto con el programa de doctorado en Ciencias de la Salud.

Junto a esta área, se articulará una segunda línea académica centrada en la Arquitectura, las Artes, el Diseño, las Ciencias Sociales, la Tecnología y la Gestión. En este marco, se impartirán los grados en Arquitectura, Bellas Artes (este último también en inglés), Ciencias Políticas y Administración Pública, Dirección de Empresa Deportiva (este último también en inglés), Diseño, Diseño de Videojuegos, Ingeniería de Datos, Sociología, Sociología e Ingeniería de Datos. Esta oferta se completará con los másteres en Arquitectura (habilitante), Professional Development en Bellas Artes y Diseño de Productos, así como con el programa de doctorado en Arte, Diseño y Humanidades.

Además, se desarrollará un programa de Formación Permanente para cubrir las necesidades de la demanda formativa en nuestras Islas.

Un modelo académico interdisciplinar, práctico y conectado con la realidad

Uno de los ejes centrales de la Universitat de Mallorca es su modelo académico, basado en la interdisciplinariedad, la aplicación práctica del conocimiento, la conexión directa con el entorno profesional y socioeconómico y la investigación.

La formación combinará docencia teórica con aprendizaje basado en proyectos y servicios, integración de tecnologías de vanguardia y entornos de simulación 3D, lo que permite preparar a los estudiantes para contextos profesionales complejos y en constante evolución. Este enfoque incorpora herramientas como la inteligencia artificial, la simulación clínica, los entornos virtuales y tecnologías 3D hápticas, así como metodologías activas que sitúan al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje.

La docencia se desarrollará en un entorno multilingüe, en catalán, castellano e inglés, lo que refuerza la proyección internacional del alumnado, y un equipo de docentes, investigadores y profesionales en activo de primer orden tanto a nivel autonómico y nacional como internacional.

Un modelo territorial que acerca la Universidad a la sociedad

La nueva institución académica cuenta con una red de campus distribuidos en distintos puntos de Mallorca, con sedes en Inca y Palma (Son Rossinyol, Coll d’en Rabassa, Jaime III), además de un campus online, con el objetivo de acercar la educación superior a la sociedad, vertebrar el territorio y dinamizar diferentes entornos urbanos.

El proyecto combina sostenibilidad y eficiencia mediante la rehabilitación de espacios existentes e incorpora infraestructuras especializadas para la docencia, la investigación, la innovación, la práctica clínica avanzada y la transferencia de conocimiento en áreas estratégicas como la Salud, la Arquitectura, las Artes, el Diseño, la Tecnología y las Ciencias Sociales.

Además, el proyecto incorpora una dimensión social relevante, con iniciativas orientadas a la promoción de la salud y asistencial en colaboración con entidades sociales y fundaciones, continuando y reforzando la labor de la Fundación ADEMA+.

Casi 7 millones en becas

Se destinarán hasta 6,8 millones de euros en becas en los próximos diez años, con varios programas de ayudas destinados a potenciar y atraer el talento, así como a beneficiar a estudiantes de alto rendimiento, deportistas de élite y perfiles con fuerte compromiso social.