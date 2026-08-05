Infantino convoca una reunión de urgencia en Rabat por temor a un motín para derrocarle de la FIFA

Gianni Infantino vive sus horas más delicadas como presidente de la FIFA tras echar para atrás su plan de vender el Mundial. El mandatario suizo ha convocado a los altos cargos de la FIFA en una reunión de urgencia que se celebrará este miércoles en Rabat, la capital de Marruecos, lugar donde tiene su residencia oficial Mohamed VI, rey del país. Este encuentro se celebra con carácter urgente tras las críticas de algunos dirigentes a su plan de privatizar la Copa del Mundo.

El presidente de la FIFA vuelve al país africano tras acudir recientemente a la celebración del 27 aniversario de la coronación de Mohamed VI. Lo hace también en medio de la disputa entre España y Marruecos por llevarse la final del Mundial 2030 que acogerán los dos países junto a Portugal. La buena relación de Infantino con los africanos hace temblar a España, que teme quedarse sin su ansiada final.

Acorde a la información de la agencia PA Media, la reunión se convocó tras el pasado fin de semana y en ella participarán el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom; el jefe de gabinete de la organización, Daniel O’Toole; el director jurídico, Emilio García Silvero; el responsable de las federaciones miembro, Elkhan Mammadov; la directora de Recursos Humanos, Kimberly Morris; el director de medios, Bryan Swanson, y el director de comunicaciones, David Farrelly.

Así, Grafstrom se ha puesto en contacto con el personal de la FIFA para abordar la «triste y censurable serie de acontecimientos» ocurridos durante la última semana, «que afortunadamente concluyó con el abandono definitivo del proyecto» llamado FIFA Forward Enterprise (FFE).

Los planes para crear el FFE, una empresa encargada de comercializar los torneos de la FIFA, salieron a la luz por primera vez en unos artículos publicados por The Times y el Financial Times el pasado 28 de julio, antes de que la FIFA confirmase siquiera los detalles. El aspecto más polémico fue la idea de vender el 20% del FFE a inversores privados.

La idea fue rechazada rotundamente por la UEFA, por la CONCACAF y por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). La UEFA también amenazó con boicotear las competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, hasta que se descartara el plan, lo que finalmente ocurrió el pasado sábado.

No obstante, la UEFA declaró que había «perdido la confianza» en Infantino y, desde entonces, varias de sus federaciones –entre ellas las de Inglaterra y Gales– han retirado formalmente su apoyo a Infantino para una posible reelección como presidente de la FIFA.

Los miembros del Consejo de la FIFA siguen trabajando para conseguir una mayoría de 19 votos con el fin de solicitar una reunión en la que se pida a Infantino rendir cuentas por dichos planes y también por su gestión del caso de Folarin Balogun durante el reciente Mundial 2026.

Si no se alcanza la mayoría, o si Infantino rechaza dicha solicitud, los miembros del Consejo que se oponen a él tienen la intención de llevar a cabo un «boicot de gobernanza» y, de hecho, dejar a la FIFA incapacitada para funcionar, según las mismas informaciones de PA Media.

Al parecer, Grafstrom envió un correo electrónico al personal de la FIFA para agradecer sus esfuerzos durante el Mundial y reconoció verse «sumidos en medio de una agitación difícil de comprender y aceptar». Eso sí, prometió que el personal sería «defendido y protegido» del «contexto político» que hay «actualmente». «Las personas, los momentos inestables y los episodios desafortunados van y vienen. La institución, su misión y su responsabilidad hacia el fútbol mundial continúan», zanjó Grafstrom.