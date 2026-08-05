La Guardia Civil investiga al director del festejos y a un vecino por la muerte a tiros de un toro en Gátova

La Guardia Civil investiga al director de los festejos de bous al carrer de la localidad de Gátova (Valencia) y a un vecino del mismo municipio por los sucesos relacionados con la fuga de siete reses, seis vacas y un toro de una ganadería brava, y la posterior muerte a tiros de este último, después de que los animales escapasen tras producirse la quiebra del sistema de contención del recinto acotado, el pasado 18 de julio. Todo ello, según el propio Instituto Armado.

En concreto, la Guardia Civil ha formalizado la investigación sin detención del director de festejos por un supuesto delito de prevaricación administrativa, relacionado con el artículo 404 del Código Penal. Y, en concreto, por dictar una orden verbal «arbitraria» en un asunto administrativo, al «autorizar de forma irregular el uso de armas de fuego a particulares».

Además, la Benemérita investiga también a un vecino como supuesto autor de un presunto delito de maltrato animal, «por dar muerte intencionada y no autorizada a un animal vertebrado fuera de los supuestos legales y de la actividad regulada», según la propia Guardia Civil.

Los hechos investigados se remontan, como se ha dicho, al pasado 18 de julio. Ese día, la Guardia Civil desplegó un dispositivo a raíz de que las seis vacas y el toro antes mencionados se escapasen. La Guardia Civil, además, advirtió expresamente, a través de especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), al director del festejo, según el Instituto Armado, que el uso de armas de fuego para este tipo de contingencias tiene un carácter excepcional. Y que requiere autorizaciones gubernativas expresas y el «estricto cumplimiento» de las medidas de seguridad.

Según la Guardia Civil, la madrugada del 19 de julio, el director del festejo «omitió los cauces reglamentados y dio una instrucción verbal directa a un vecino de la localidad, aficionado a la caza, para la neutralización del toro mediante el uso de un arma de fuego». El animal fue abatido a las 04:00 horas de dos disparos a escasa distancia de un área habitada de una urbanización contigua al casco urbano.

Según la Guardia Civil, la orden se dio «careciendo de la competencia legal requerida y sin la preceptiva cobertura o autorización de las autoridades gubernativas». Las diligencias en torno a este caso han sido entregadas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia.

Gátova es un pequeño municipio ubicado en la comarca del Campo del Turia, en la provincia de Valencia. Y cuenta con una población algo superior a los 452 habitantes.