Intxaurrondo blinda su enchufe en RTVE: gana el juicio para cobrar más de 250.000 euros públicos al año

Silvia Intxaurrondo ha blindado esta semana su costoso puesto en RTVE. La presentadora ha ganado el juicio que mantiene desde hace más de un año contra la Radio Televisión Española y ahora la Corporación deberá pagar a la periodista los 254.000 euros públicos anuales que cobraba cuando dirigía y presentaba La Hora de La 1 a través de su empresa, Sukun Comunicación.

Intxaurrondo gana así la demanda que interpuso contra el ente público para regularizar su situación laboral y asegurar su hueco en TVE. El fallo establece que la presentadora debe mantener una retribución anual equivalente a la que venía percibiendo antes de su regularización.

Pese a ello, la sentencia, adelantada por El Mundo, detalla un cambio estructural a la hora de percibir dicho salario. Como ahora Intxaurrondo es indefinida no fija, su remuneración queda sometida al convenio colectivo de la Corporación y tendrá que percibir el salario base que le corresponde según las tablas salariales de RTVE y la diferencia hasta alcanzar la remuneración reconocida judicialmente se completará mediante los correspondientes complementos.

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