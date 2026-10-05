Ana Botín dobla el patrimonio de su holding empresarial Pérgamo Inversiones y amplía capital en 87 millones

Pérgamo Inversiones, la sociedad holding de Ana Botín, presidenta de Banco Santander, con la que gestiona sus inversiones privadas al margen de su participación en el banco, ha ampliado capital en enero de este año por más de 87,5 millones de euros. Según explica la compañía en su informe anual, la ampliación de capital se aprobó en la Junta General Extraordinaria de socios del 16 de enero y se han suscrito y desembolsado «mediante la aportación no dineraria de un derecho de crédito que ostenta la sociedad suscriptora de la ampliación».

Respecto al año 2025, Pérgamo Inversiones ha entrado en ligeras pérdidas de 165.000 euros, pero ha duplicado su patrimonio neto hasta los 64,2 millones de euros desde los 33,9 millones de 2024. Los activos de la firma ascienden a 67 millones de euros antes de esa ampliación de capital.

Pérgamo Inversiones ha vuelto a los números rojos después de dos años de importantes beneficios. En 2024 registró unas ganancias de nueve millones y en 2023, más de 26 millones. En 2022 y 2021 registró pérdidas de 27 y 1,3 millones, respectivamente.

Botín puso en marcha Pérgamo Inversiones en 2001 con 2,5 millones de capital y desde entonces gestiona sus inversiones a través de ella. Los administradores en estos momentos son José María Morencia y María Isabel Anguera, dos históricos colaboradores de la familia en sus negocios personales.

Una de las filiales de Pérgamo Inversiones es Cronje. Como publicó este diario, Cronje elevó en 2025 sus beneficios hasta 4,4 millones de euros. Esta sociedad es la dueña de la mayoría de las acciones de Ana Botín en el Banco Santander, que suma ya a cierre del año pasado 33,8 millones de acciones, el 0,23% del banco.

Las acciones del Banco Santander registraron en 2025 un año histórico, al revalorizarse desde los 4,46 euros hasta los 11,7 euros del 31 de diciembre pasado. Este viernes ha cerrado a 11,81 euros, por lo que en lo que va de año los títulos del Santander se han revalorizado otro 15%.

Además de la ampliación de capital citada en Pérgamo Inversiones, Ana Botín ha comprado otras 300.000 acciones del banco en marzo, invirtiendo tres millones de euros, y ha dado de alta una empresa para la extracción de minerales, denominada Geofimar.

Además, la presidenta del Santander mantiene a través de Cronje una participación del 5,91% en la empresa Mega Cuadro S.A., adquirida el 1 de febrero de 2003 por importe de 21.986 euros. Esta sociedad se dedica al comercio de obras de arte y a la fabricación y venta de marcos y láminas.

También tiene una participación en la empresa CO2 AI, una plataforma de software domiciliada en Francia, que adquirió en abril de 2023 acudiendo a una ampliación de capital a un precio de suscripción de 1.579 euros.