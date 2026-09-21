La patrimonial de Ana Botín dispara sus beneficios a 4,4 millones tras la fuerte revalorización del Santander

El año 2025 fue un buen año para Ana Botín, que ha cumplido en septiembre 12 años como presidenta de Banco Santander -sustituyó a su padre, Emilio Botín-. Cronje SL, una de sus sociedades patrimoniales con las que controla su participación en el Santander, además de otras inversiones, ha disparado sus beneficios en 2025 hasta los 4,4 millones de euros, frente a los 2,4 millones de beneficios del ejercicio 2024.

Además, el patrimonio neto de la empresa ha pasado de 44,6 a 181 millones de euros en 2025, y los fondos propios de 356.000 euros a 4,7 millones.

Durante el ejercicio pasado, Ana Botín ha aumentado su participación directa e indirecta en el banco de 33,4 millones de acciones a 33,84 millones, lo que le ha permitido subir el porcentaje que controla del 0,22% al 023%, según el informe de Buen Gobierno del banco.

En concreto, y según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ana Botín recibió 16.964 acciones del banco el 24 de junio por la adjudicación de acciones correspondientes a una extinción de condominio. El 14 de febrero había recibido también 597.482 acciones en concepto de la liquidación de planes de retribución diferido.

Para la acción del banco 2025 ha sido un año extraordinario. El 31 de diciembre de 2024, los títulos del Banco Santander cerraron a 4,465 euros, mientras que un año después se habían revalorizado hasta los 11,73 euros.

Este año la acción del banco que preside Ana Botín ha seguido esa tendencia al alza y este viernes ha cerrado a 12,52 euros. Esto ha permitido a Banco Santander recuperar el liderazgo de la Bolsa española en capitalización bursátil, puesto que le ha arrebatado a Inditex. Ahora roza los 185.000 millones de euros de capitalización, frente a los 161.000 millones de la firma gallega de moda.

Cronje SL aglutina acciones de Ana Botín en Santander -también a través de Nueva Azil, Bafimar y Oquendo-, pero no sólo. Según el informe financiero de la patrimonial, Cronje tiene también participaciones en Coca Cola y en otros productos como el oro.

Además, mantiene una participación del 5,91% en la empresa Mega Cuadro S.A, adquirida el 1 de febrero de 2003 por importe de 21.986 euros, una empresa que se dedica al comercio de obras de arte y a la fabricación y venta de marcos y láminas.

También tiene una participación en la empresa CO2 AI, una plataforma de software domiciliada en Francia, que adquirió en abril de 2023 acudiendo a una ampliación de capital a un precio de suscripción de 1.579 euros.

Este año Botín ha ejecutado una compra adicional de 300.000 acciones tras invertir tres millones de euros.