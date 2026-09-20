Los mejores memes del Atlético de Madrid – Real Madrid

El derbi de la capital es uno de los partidos más importantes de la Liga, por lo que los memes no pueden faltar. Las redes sociales se han llenado de publicaciones sobre el Atlético de Madrid – Real Madrid, que ya está disputándose en el Metropolitano. Algunos seguidores han sido especialmente ingeniosos y la batalla por firmar el contenido más gracioso también está en marcha.

La tensión de este tipo de encuentros también va de la mano con el humor. La relación actual entre los colchoneros y Julián Álvarez ha sido muy protagonista. La salida de José Mourinho junto a Simeone también se ha mencionado bastante. Además, también se han hecho posts relacionados con los aficionados del Barcelona, que hoy esperan ver cómo queda el partido de cara a la clasificación.

El encuentro es clave, ya que ambos equipos no pueden permitirse perdonar puntos frente a los blaugranas. El choque supone el reencuentro de dos entrenadores que se conocen a la perfección, aunque ambos se han ido renovando con los años. El partido está empatado a cero al descanso, por lo que todo se decidirá en la segunda parte.

Estos son los mejores memes del derbi: Atlético de Madrid – Real Madrid