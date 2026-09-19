A qué hora llegan los autobuses del Atlético y del Real Madrid al Metropolitano para jugar el derbi de la Liga

El derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid está muy cerca de comenzar. El partido se disputará este domingo 20 de septiembre a las 16:15 horas (15:15 en las Islas Canarias). El encuentro promete un gran ambiente durante todo el día, comenzando por la previa. En ese sentido, la llegada del autobús siempre es un momento ideal para que los aficionados puedan arropar a sus equipos.

Los horarios oficiales aún no están definidos. Sin embargo, teniendo en cuenta el protocolo habitual, y el precedente del derbi de 2025 en el Metropolitano, que fue a la misma hora, se puede contar con una referencia bastante precisa de la llegada de ambos clubs al estadio.

A qué hora llega el autobús del Real Madrid al Metropolitano

El equipo de Mourinho quiere imponerse fuera de casa y no perder puntos en la lucha contra el Barcelona. El autobús del Real Madrid llegará al estadio sobre las 14:40-14:45 horas. El año pasado, los de Chamartín también llegaron justo antes que sus rivales. Los aficionados blancos que se desplacen hasta el campo podrán animar a los suyos.

A qué hora llega el autobús del Atlético de Madrid al Metropolitano

Los de Simeone quieren brillar en casa y necesitarán el apoyo de todos los colchoneros. Teniendo en cuenta su llegada en el 2025, el autobús rojiblanco aparecerá en las inmediaciones del Metropolitano sobre las 14:45-14:50. El encuentro estará marcado por la presencia de Julián Álvarez, que está disponible. El entrenador no ha querido dar pistas respecto a la presencia del delantero en el once inicial: «Nos va a acompañar y después decidiremos si inicia de titular o lo hace en el segundo tiempo».

Cuál es el mejor sitio para ver los autobuses del Real Madrid y el Atlético de Madrid antes del derbi

La ubicación es clave para disfrutar de una buena previa. Para ver ambos autobuses en las mejores zonas, lo más recomendable es dirigirse a la vía de servicio de la Avenida de Arcentales, en el tramo entre Plaza de Grecia y la boca de metro del Estadio Metropolitano.