El Bernabéu abre sus puertas a La Fábrica para conquistar el mundo

El Santiago Bernabéu abrirá sus puertas este sábado (12:30 horas) a La Fábrica. El Real Madrid sub-20 se enfrentará a Santiago Wanderers, campeón de la Copa Libertadores de la categoría, en la final de la Copa Intercontinental. Una cita histórica que permitirá a los aficionados madridistas disfrutar de los mejores talentos de la cantera en un escenario reservado habitualmente para el primer equipo.

Jugar en el Bernabéu ha sido una decisión del Real Madrid. El club ha querido convertir la final en una celebración y, al mismo tiempo, premiar a los jugadores que conquistaron la UEFA Youth League el pasado mes de abril. Ningún equipo juvenil nunca había disputado un encuentro en el estadio madridista y la cantera no disfrutaba de una oportunidad similar desde que el Castilla jugó allí el playoff de ascenso a Segunda en 2011.

Un premio a los campeones de Europa

La convocatoria confeccionada por Álvaro López conserva el grueso del equipo que se proclamó campeón de Europa. De los 23 futbolistas elegidos, 20 formaron parte de aquella plantilla. El mensaje del club es claro: quienes ganaron el derecho a disputar esta final deben recibir el reconocimiento y disfrutar del premio de jugarla en el Bernabéu.

No será únicamente el Juvenil A. El Real Madrid ha reunido a sus mejores jugadores sub-20, actualmente repartidos entre el Castilla, el Real Madrid C y los equipos juveniles. Una auténtica selección de Valdebebas preparada para representar a La Fábrica en el escaparate más importante posible.

La convocatoria tiene, además, un marcado sello nacional. Un total de 22 de los 23 jugadores son españoles. La única excepción es Illia Voloshin, portero ucraniano que llegó muy joven a España y lleva años creciendo dentro del fútbol nacional. El club considera este bloque un reconocimiento al talento español y mantiene una política clara: los fichajes extranjeros destinados a la cantera deben ser realmente diferenciales.

Toda La Fábrica, al Bernabéu

La importancia concedida a la final también queda reflejada en la reorganización del calendario. Los encuentros del Castilla, el Real Madrid C y el Juvenil A han sido aplazados para que Álvaro López pueda reunir a sus mejores piezas. En Valdebebas se ha otorgado máxima prioridad a la Copa Intercontinental.

El deseo del club es que toda la cantera que pueda acudir esté presente en el Bernabéu. Jugadores, entrenadores y trabajadores de La Fábrica arroparán a un equipo que representa el trabajo realizado durante los últimos años. Será una oportunidad para que los más pequeños contemplen desde la grada a quienes ya han completado buena parte del camino que ellos sueñan con recorrer.

También será una ocasión especial para el madridismo. Los aficionados podrán conocer de cerca a futbolistas como Javi Navarro, Fortea, Joan Martínez, Diego Aguado, Cestero, Sergio Martínez, Roberto Martín o Dani Yáñez. Jóvenes que ya llaman a la puerta del fútbol profesional y que este sábado podrán sentirse jugadores del primer equipo durante unas horas.

Europa contra Sudamérica

La Copa Intercontinental sub-20 enfrenta desde 2022 al campeón de la UEFA Youth League con el ganador de la Copa Libertadores sub-20. Se disputa a partido único y, si hay empate después de los 90 minutos, el campeón se decide directamente mediante una tanda de penaltis. UEFA y Conmebol recuperaron así la esencia de la antigua Intercontinental, trasladándola al fútbol de formación.

El balance de las cuatro primeras ediciones favorece a Sudamérica. Benfica inauguró el palmarés en 2022, Boca Juniors ganó en 2023 y Flamengo conquistó las dos últimas ediciones, la segunda ante el Barcelona. El Real Madrid busca estrenarse y convertirse en el primer club español capaz de levantar este título.

Enfrente estará Santiago Wanderers, que consiguió la Libertadores sub-20 después de imponerse al Flamengo. Un rival competitivo y acostumbrado a partidos de enorme intensidad, que obligará a los jóvenes madridistas a ofrecer su mejor versión.

Una fiesta para la cantera

El título estará en juego, pero la jornada representa mucho más. Será el premio a una generación campeona de Europa, el reconocimiento al trabajo de Álvaro López y una oportunidad prácticamente irrepetible para contemplar a La Fábrica en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid quiere conquistar el mundo por primera vez en esta categoría y desea hacerlo acompañado por su gente. El partido se disputará este sábado 19 de septiembre, a las 12:30 horas. El Bernabéu espera a sus jóvenes. Es su día, su premio y su oportunidad para hacer historia.