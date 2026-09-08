Yáñez enseña el camino al campeón de la Youth League

El Real Madrid comenzó la defensa de su corona en la Youth League con una victoria de enorme autoridad frente al Inter de Milán (3-0). El vigente campeón de Europa juvenil mandó desde el primer minuto en el Alfredo Di Stéfano y encontró en Daniel Yáñez a su gran protagonista. El extremo firmó dos de los tres goles de un equipo que controló el encuentro con personalidad, paciencia y una presión tras pérdida que ahogó por completo al conjunto italiano.

Los jugadores dirigidos por Álvaro López se adueñaron del balón desde el saque inicial. Al Inter apenas le duraba la posesión y el Madrid acumulaba llegadas, aunque sin encontrar espacios claros durante los primeros minutos. Alexis Ciria avisó con una volea que terminó en las manos de Farronato, mientras Yeremaiah tuvo dos oportunidades de cabeza. El conjunto italiano sólo inquietó mediante una transición de Franchi que Joan resolvió con seguridad.

El dominio blanco encontró premio en el minuto 32. Un error defensivo del Inter dejó el balón en los pies de Daniel Yáñez, que recortó dentro del área y definió con calidad para inaugurar el marcador. Un golazo que hizo justicia a lo visto sobre el césped. A partir de ahí, el Madrid jugó todavía más cómodo, alargando sus posesiones y obligando al rival a correr continuamente detrás del balón.

El Inter intentó reaccionar tras el descanso con un doble cambio, pero su mejor oportunidad llegó en una acción a balón parado. Carrara rozó el empate con un remate de cabeza que no encontró portería. Fue un espejismo. El equipo de Álvaro López recuperó rápidamente el control y volvió a instalarse cerca del área italiana. Carlos Díez estuvo muy cerca de dejar solo a Ciria, pero su último pase no consiguió superar la línea defensiva.

El Real Madrid cierra el encuentro

Entonces volvió a aparecer Yáñez. En el minuto 62, el extremo recibió en el costado derecho, condujo hacia dentro y conectó un precioso zurdazo al palo largo. Una jugada marca de la casa para firmar su doblete y sentenciar el estreno europeo. Yáñez fue un auténtico tormento para la defensa italiana cada vez que arrancó desde la banda. Fran Santamaría cerró la victoria con un gol en el último minuto de partido (92) a pase de Marco Company, que le dejó solo dentro del área.

El Real Madrid administró su ventaja durante el tramo final sin sufrir y confirmó un estreno a la altura del campeón. Solidez, control y pegada para sumar los primeros tres puntos. La corona de la Youth League ya está otra vez en juego, pero este Madrid ha dejado claro desde el primer día que no piensa entregarla fácilmente.