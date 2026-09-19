¡La Fábrica conquista el mundo!

El Real Madrid hizo historia este 19 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu. El conjunto blanco derrotó 3-1 al Santiago Wanderers chileno y conquistó la primera Copa Intercontinental Sub-20 de su historia. Lo hizo ante 52.117 espectadores, récord mundial de asistencia en un partido de categoría juvenil. Yáñez, Santamaría y Roberto Martín marcaron los goles del equipo dirigido por Álvaro López.

El Real Madrid salió con el cuchillo entre los dientes. Apretó arriba, encerró al Santiago Wanderers en su área y convirtió el inicio de la final en un monólogo. Ciria pidió penalti a los tres minutos por una mano que el VAR consideró involuntaria, Joan Martínez no llegó por muy poco a un centro lateral y Aguado se resbaló cuando ya se preparaba para disparar. Los blancos mandaban ante un rival que trataba de cortar el ritmo con faltas y protestas.

La dureza del Santiago Wanderers terminó pasándole factura. Amaro Silva vio la amarilla por una patada sin balón sobre Ciria y, apenas cuatro minutos después, Dubó fue expulsado con roja directa por clavar los tacos en el gemelo de Yáñez cuando el madridista ya había soltado la pelota.

El propio Yáñez se encargó de ejecutar la acción. Lanzó la falta lateral al segundo palo, nadie consiguió tocar el balón y este terminó dentro de la portería para hacer el 1-0 en el minuto 28. El Madrid encontraba el premio a su superioridad.

Con ventaja en el marcador y un futbolista más, el equipo blanco buscó el segundo antes del descanso. Joan Martínez rozó el gol de cabeza, Ciria estuvo cerca de quedarse solo ante Avello y los chilenos continuaron acumulando patadas y tarjetas. El Madrid incluso reclamó otro penalti, pero el balón golpeó en el costado de un defensor. Santiago Wanderers apenas inquietó a Javi Navarro y el descanso llegó con 1-0.

Un error devuelve la emoción

La segunda parte comenzó con un jarro de agua fría para el Real Madrid. Mario Rivas no acertó a despejar un balón sencillo y Christian Silva aprovechó el regalo para plantarse ante Javi Navarro y hacer el 1-1 en el minuto 49.

Fue un golpe inesperado para un equipo blanco que jugaba con uno más y que volvió a encerrar al Santiago Wanderers en su área. Yeremaiah lo intentó de cabeza, de tacón y desde el corazón del área, pero unas veces Avello y otras la defensa chilena evitaron el segundo.

El Madrid dominaba, pero no conseguía romper el empate. Los minutos pasaban, el rival cortaba constantemente el ritmo y el nerviosismo comenzó a apoderarse de los blancos. Santiago Wanderers incluso estuvo cerca de completar la sorpresa, pero Javi Navarro apareció con una parada espectacular ante Vargas en el minuto 71. Una intervención decisiva para mantener con vida al Madrid bajo la atenta mirada de José Mourinho.

Santamaría desata la fiesta y Roberto sentencia

Cuando el encuentro parecía dirigirse hacia un desenlace agónico, apareció Santamaría. Había entrado al terreno de juego apenas un minuto antes y aprovechó un magnífico centro raso de Fortea para rematar dentro del área pequeña y hacer el 2-1 en el minuto 81.

En los minutos finales, Yáñez falló un penalti y el conjunto chileno, que se empleó con extrema dureza, terminó con ocho jugadores tras dos expulsiones más. Y para poner la guinda, Roberto Martín hizo el tercero para cerrar un partido para el recuerdo y conquistar la primera Copa Intercontinental Sub-20 de su historia. La Fábrica completó una jornada inolvidable en el escenario de las grandes noches.