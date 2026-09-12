El Castilla paga los errores ante el Águilas y pierde el primer partido de la temporada

El Castilla ha perdido el primer partido de la temporada. Después de venir de ganar al Torremolinos en el Alfredo Di Stéfano, los de Julián López de Lerma pagaron muy caros los errores contra el Águilas y cayeron en la tercera jornada de Liga. Un jarro de agua fría en el que un penalti fallado y una jugada ensayada rival arruinaron la buena imagen que había mostrado el conjunto madridista.

Aunque llegaban invictos al partido, la mala fortuna de cara al gol se apoderó del equipo blanco. Rachad falló un penalti en la segunda parte que pudo haber maquillado el resultado, pero parecía que en El Rubial la fortuna no estaba de cara. Aunque el filial intentó imponer su ritmo de juego, el gol rival llegó apenas a los 11 minutos de partido. Castedo remató un saque de esquina para establecer el 1-0 después de una jugada de pizarra que desconcentró a los de Lerma.

Aún así, el Castilla se repuso del golpe y volvió a llevar la iniciativa buscando la portería rival. Pol Fortuny tuvo la ocasión más clara con un disparo desde la frontal que se marchó fuera por muy poco. Otra jugada que escenificó que los merengues no tuvieron suerte de cara a portería.

Julián entró con todo en la segunda mitad y comenzó el asedio madridista. Rachad se topó con el VAR después de que le anularan un gol por fuera de juego. El Real Madrid metió tres cambios con Álexis Ciria, Yáñez y Carvajal para dar más profundidad al equipo, pero el portero rival también tuvo una gran actuación para frenar todo intento del cuadro merengue.

Insistieron hasta el final los de López de Lerma, pero el Águilas se hizo fuerte en defensa y el Castilla sufrió el primer golpe de la temporada. El miércoles 23 de septiembre volverán a jugar a domicilio para enfrentarse al Sant Andreu y volver a encontrarse con la victoria.