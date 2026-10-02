La UEFA le pide «calma» al Real Madrid

La UEFA pide calma al Real Madrid con el caso Negreira. El organismo europeo ya había trasladado al club blanco que «las cosas de palacio van despacio» y que una investigación de esta naturaleza necesita tiempo. Un aviso que explica el escenario actual: el club blanco quiere que se avance cuanto antes, mientras el organismo continental debe estudiar la documentación y completar el trabajo de sus investigadores antes de adoptar cualquier decisión.

El mensaje ya estaba sobre la mesa antes del último pronunciamiento público. La UEFA ha confirmado que ha recibido una cantidad sustancial de documentos remitidos por el Real Madrid y que sus inspectores de Ética y Disciplina los tendrán en cuenta dentro de la investigación en curso. Un paso que acredita que el material aportado será examinado, aunque no anticipa conclusiones ni fija un calendario para resolver el asunto.

El Madrid, por su parte, ha dejado clara su posición. Considera que la documentación presentada recoge hechos de extraordinaria gravedad que afectan a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral. Por eso, tras la comunicación de la UEFA, reclamó que la investigación avance con la «máxima celeridad» y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a los hechos acreditados.

La petición de paciencia no cambia el objetivo del club blanco. El Real Madrid quiere que se llegue hasta el final y que el paso del tiempo no diluya el esclarecimiento de los pagos del Barcelona a sociedades vinculadas a José María Enríquez Negreira cuando ocupaba la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros. El Barcelona sostiene que esos pagos correspondían a informes y asesoramiento arbitral, una explicación que forma parte del asunto investigado.

El Real Madrid mantiene la presión

La postura pública del Real Madrid combina colaboración y exigencia. El club ha anunciado que continuará aportando su ayuda a la UEFA y ejerciendo las actuaciones que estén a su alcance para esclarecer los hechos. Su reclamación es que el expediente avance hasta una conclusión y que exista una respuesta acorde con lo que se pueda acreditar.

Ahí está la diferencia de tiempos. El Real Madrid reclama rapidez y la UEFA le ha pedido calma. La documentación ya está en manos de los investigadores, pero su recepción no equivale a una resolución ni permite dar por decidida una eventual sanción. El trabajo continúa y el último comunicado no establece una fecha para su desenlace.

Las cosas de palacio van despacio. Ese es el aviso que la UEFA ya había trasladado al Real Madrid. El club blanco conoce el mensaje, pero mantiene su exigencia de que la investigación avance. Paciencia para el procedimiento y presión para que llegue hasta el final.