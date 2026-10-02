Pipi Estrada tiene clara su matrícula de honor de esta semana: «Carlos Espí, te la mereces»

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  • PIPI ESTRADA

Pipi Estrada regresa a OKDIARIO con sus notas de la semana, que esta vez están centradas en el parón por las selecciones, dando la matrícula de honor a Carlos Espí. El suspenso es para Juan Jesús, seleccionador de Portugal, mientras que Fernando Alonso, Fran García y Lamine Yamal también son protagonistas.

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