Mbappé estará ante el Villarreal y Konaté deja a Mourinho pendiente de su rodilla

El Real Madrid cuenta con Kylian Mbappé para recibir al Villarreal el próximo 10 de octubre. La recuperación del delantero permite afrontar con confianza su regreso después del susto sufrido con Francia. La situación de Ibrahima Konaté es diferente. El central tiene opciones de llegar, pero su presencia todavía no está asegurada y esa incertidumbre condiciona a José Mourinho, que afronta la vuelta de la Liga con muy poco margen en el centro de la defensa.

Mbappé podrá volver a ponerse a disposición del entrenador después de la hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda que sufrió ante Turquía. Su regreso supone una noticia importante para un equipo que necesita recuperar efectivos y responder tras la derrota en el derbi. El francés apunta al Villarreal, aunque su disponibilidad no implica necesariamente que tenga que disputar los noventa minutos.

Con Konaté, el Madrid deberá esperar. El defensor abandonó la concentración francesa después de lesionarse durante un entrenamiento y las pruebas realizadas por el club confirmaron una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha. Su evolución marcará si puede entrar en la convocatoria y, sobre todo, si está en condiciones de asumir la exigencia de un partido oficial.

Konaté tiene opciones, pero no garantías

El escenario sigue abierto. Hay posibilidades de que el central se recupere a tiempo, pero el calendario aprieta y Mourinho necesita preparar una alternativa. El Madrid no puede construir su defensa dando por segura una recuperación que todavía debe completarse.

La importancia de Konaté se multiplica por las ausencias. No se trata únicamente de recuperar a un titular, sino de evitar que el entrenador tenga que modificar otras posiciones para cubrir el eje de la zaga. Su presencia junto a Antonio Rüdiger permitiría afrontar el encuentro con una pareja de centrales de la primera plantilla.

Una defensa sin margen

Dean Huijsen no podrá jugar ante el Villarreal por la expulsión sufrida en el derbi. La sanción elimina una de las alternativas habituales justo cuando la enfermería vuelve a complicar los planes del técnico portugués. Tampoco estará Raúl Asencio. El canario ha pasado por el quirófano para tratar su fractura de estrés en la tibia y afronta una recuperación prolongada. Su ausencia cierra una solución que había ganado importancia ante las dudas sobre Konaté.

Éder Militao continúa completando el proceso de regreso después de su lesión de larga duración. La necesidad del equipo no debe alterar los pasos de su recuperación. Mourinho necesita centrales, pero también que quienes vuelvan puedan hacerlo con garantías.

Rüdiger queda así como la referencia disponible del eje defensivo. El alemán tendrá un papel fundamental, aunque su presencia no resuelve por sí sola el problema: falta determinar quién puede acompañarlo.

Tchouaméni y la cantera, las alternativas

Si Konaté no llega, retrasar a Aurélien Tchouaméni aparece como una de las soluciones posibles. El francés conoce la posición de central y ofrece condiciones para asumir ese cometido. La decisión, sin embargo, obligaría a Mourinho a reajustar también el centro del campo.

Otra posibilidad pasa por reconvertir a un lateral, con Álvaro Carreras entre las opciones planteadas. Sería una respuesta de emergencia que exigiría trabajo táctico y coordinación para sostener la defensa.

La Fábrica también entra en el escenario. Joan Martínez, Naasei y Diego Aguado ofrecen alternativas que el entrenador puede valorar si necesita completar la convocatoria o recurrir a un central de la cantera.

El Madrid tiene una certeza arriba y una incógnita atrás. Mbappé llegará para ayudar ante el Villarreal. Konaté sigue pendiente de evolución y, mientras espera, Mourinho debe preparar una defensa capaz de responder sin él.