Caso cerrado: el Real Madrid blinda a Mbappé

El Real Madrid tiene un argumento de peso para defender a Kylian Mbappé del revuelo generado por su viaje a París: el delantero tenía permiso del club para que su rodilla fuera examinada por un médico de su máxima confianza en la capital gala. Su presencia en la capital francesa junto a Ester Expósito, su pareja, ha provocado críticas mientras se recupera de una lesión de rodilla, pero esa autorización cambia el contexto de la polémica. El futbolista no se marchó por su cuenta.

Las imágenes han alimentado el debate sobre cómo debe comportarse un jugador lesionado. Algunas informaciones sitúan al francés en una discoteca parisina y cuestionan que estuviera fuera de Madrid mientras otros compañeros trabajaban en Valdebebas. Es una discusión sobre la conveniencia de su salida, pero las fotografías no acreditan por sí solas que haya incumplido las instrucciones del club.

El permiso tampoco permite conocer todos los detalles de su recuperación. Sí impide presentar el desplazamiento como una ausencia a espaldas del Real Madrid. Esa diferencia es fundamental antes de convertir una salida nocturna en un supuesto episodio de indisciplina.

El permiso cambia la polémica

Mbappé está bajo el foco. Su condición de estrella multiplica la repercusión de cualquier movimiento, especialmente cuando no puede jugar. Pero la exigencia de vestir de blanco debe ir acompañada de rigor al valorar lo sucedido. Una cosa es discutir la oportunidad de las imágenes y otra concluir que el delantero ha desobedecido.

El respaldo que supone la autorización del viaje ofrece al Real Madrid una base para proteger a su jugador frente a esa lectura. De ahí el sentido del «caso cerrado»: con la información disponible, no hay motivos para tratar su estancia en París como una escapada sin permiso. Eso no equivale a una resolución disciplinaria oficial, que no consta en las fuentes consultadas.

La cuestión deportiva sigue siendo su rodilla. Mbappé necesita completar la recuperación y regresar en condiciones de ayudar al equipo. Las conclusiones sobre su profesionalidad requieren algo más que las imágenes difundidas durante estos días.

La rodilla marca el regreso

El delantero se lesionó con Francia durante el encuentro ante Turquía, en la acción del gol que dio la victoria a su selección. El percance obligó a interrumpir su participación en el parón y abrió una preocupación que después quedó delimitada por las pruebas médicas.

El Real Madrid confirmó el 26 de septiembre una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El comunicado no estableció un plazo de baja y dejó su regreso pendiente de evolución. Ese sigue siendo el diagnóstico oficial al que debe ajustarse cualquier valoración sobre su estado.

El encuentro contra el Villarreal aparece como objetivo en las informaciones sobre su recuperación, aunque la autorización para volver a competir dependerá de cómo responda la articulación. Para el Madrid, recuperar a Mbappé es la prioridad deportiva. Y, frente al ruido de París, el dato que sostiene su defensa es concreto: el viaje estaba autorizado.