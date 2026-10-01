Dembélé: «Con Mbappé no tengo ningún problema, son cosas de las redes sociales»

Ousmane Dembélé ha acompañado a Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al duelo entre Francia e Italia, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El futbolista del PSG ha tratado uno de los grandes temas que rodean a la selección francesa: el cruce de declaraciones entre el vigente Balón de Oro y Kylian Mbappé sobre sus opciones de imponerse en el galardón este año. Dembélé ha asegurado que no tiene «ningún problema» con el jugador del Real Madrid, y que los rumores de una mala relación entre ambos son «cosas de las redes sociales».

Precisamente, la ausencia de Mbappé por lesión ha delegado la capitanía en un Ousmane Dembélé que ya se ‘mueve’ como todo un veterano en sala de prensa. «A mis 29 años, no estoy pensando en eso», ha añadido sobre la pregunta acerca de su relación con el delantero merengue. Acerca de la baja de Mbappé, el del PSG ha apelado al colectivo. «Es un jugador muy importante para nosotros, lo ha demostrado estos años, es el capitán de la selección. Cuando juega, somos mejores. Pero hay otros jugadores que también son muy buenos y juegan en los mejores equipos del mundo…No ganamos por dos o tres jugadores, lo hacemos en equipo», ha señalado.

El vigente Balón de Oro ejerce ahora como referente en la nueva Francia de Zinedine Zidane. Dembélé busca su momento en este parón, después de que en los dos partidos previos fueran sus compañeros de ataque los protagonistas de los triunfos galos. El madridista, desde los 11 metros, le dio la victoria a Francia en el debut de Zidane en Turquía. Ante Bélgica, también a domicilio, el encuentro lo decidió Michael Olise con un gol de bandera en los minutos finales que desató una explosión de jubilo del seleccionador.

Italia, un rival especial para Zidane

Frente a Italia, en un encuentro especial para Zidane por su recordado incidente con Materazzi en 2006, Francia buscará su tercer triunfo en tres partidos en este parón internacional. El seleccionador también ha hablado de su cabezazo al jugador italiano en la final del Mundial de 2006. Un episodio del que asegura haber pasado página. «Son cosas que pasan en tu carrera. No estoy orgulloso de lo que hice, pero forma parte de mi carrera. En la vida hacemos cosas que no están bien. Ahora estamos en el presente y es en lo que me concentro ahora mismo», ha explicado Zidane.

Sobre el nuevo técnico, Dembélé ha destacado la libertad que deja a sus atacantes, con similitudes con la propuesta de Luis Enrique en el PSG en fase ofensiva. El vigente Balón de Oro, que actúa como ‘9’ en París, apunta a ocupar la misma posición, con Mbappé acostado al extremo izquierdo. «Hay bastantes similitudes (entre Francia y el PSG). El entrenador nos da mucha libertad a los delanteros. No diré que es una filosofía parecida, pero ambos equipos tratamos de disfrutar en el campo. Como dijo Zidane, el equipo juega y quiere el balón», ha sentenciado Dembélé.