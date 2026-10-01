Mourinho arropa a Asencio tras su operación

Imagen poco frecuente en el mundo del fútbol. Un entrenador ha ido a visitar al hospital a uno de sus futbolistas tras una operación. Ha sido José Mourinho, que se ha acercado a saludar y apoyar a Raúl Asencio. El central del Real Madrid fue operado este jueves de la fractura en la tibia derecha y, una vez ya en la cama, recibió la visita del entrenador portugués.

En la imagen, difundida por el propio Real Madrid, se ve a Mourinho, con el chándal de trabajo del club blanco, dar la mano a Asencio, tumbado en la cama. El jugador canario fue operado con éxito de su fractura por estrés en la tibia y comienza desde ya su periodo de recuperación, que se calcula que sea entre dos o tres meses.

«Nuestro jugador Raúl Asencio ha sido intervenido hoy con éxito por el doctor Manuel Leyes de una fractura por estrés en la tibia derecha. La operación ha sido supervisada por los Servicios Médicos del Real Madrid. Asencio comenzará en los próximos días su proceso de recuperación», publicó el Real Madrid este jueves.

Unas horas después, se hacía eco también el club de la visita de José Mourinho a Asencio: «José Mourinho acudió al hospital para visitar a Raúl Asencio después de su operación. Nuestro entrenador se interesó por el estado del defensa madridista, que ha sido intervenido con éxito de una fractura por estrés en la tibia derecha».

El plazo de baja del central canario de entre dos y tres meses deja a Asencio fuera de los compromisos de octubre, incluido el Clásico, y condiciona su participación durante el resto del otoño. El Real Madrid deberá afrontar ese periodo sin una de sus opciones defensivas, precisamente cuando necesita continuidad para corregir las dudas del comienzo de curso. Asencio, eso sí, todavía no había jugado ningún minuto esta temporada.