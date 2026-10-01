Asencio es operado con éxito de su fractura por estrés en la tibia

Raúl Asencio ha sido operado con éxito este jueves de su fractura por estrés en la tibia derecha. El central madridista comienza su recuperación, que le tendrá fuera de los terrenos de juego entre dos y tres meses. Un jugador que este curso, por culpa de las lesiones, no ha podido debutar a las órdenes de José Mourinho. Tendrá que seguir esperando.

«Nuestro jugador Raúl Asencio ha sido intervenido hoy con éxito por el doctor Manuel Leyes de una fractura por estrés en la tibia derecha. La operación ha sido supervisada por los Servicios Médicos del Real Madrid. Asencio comenzará en los próximos días su proceso de recuperación», ha publicado el Real Madrid en un nuevo parte médico este jueves.

El plazo de baja del central canario de entre dos y tres meses deja a Asencio fuera de los compromisos de octubre, incluido el Clásico, y condiciona su participación durante el resto del otoño. El Real Madrid deberá afrontar ese periodo sin una de sus opciones defensivas, precisamente cuando necesita continuidad para corregir las dudas del comienzo de curso.

Asencio ya ha iniciado, después de su exitosa intervención, su camino de vuelta. El objetivo ahora del club será recuperar al central con garantías. Para Mourinho, supone otra ausencia que gestionar. Para el jugador, un parón obligado antes de volver a competir por un sitio en el equipo.