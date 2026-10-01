El Barcelona – Real Madrid del 25 de octubre en el Camp Nou estrenará un balón exclusivo

Los dos Clásicos de Liga de esta temporada entre el Barcelona y el Real Madrid tendrán un balón propio y exclusivo. Lo ha presentado la Liga este jueves y se estrenará el próximo 25 de octubre en el primer duelo entre ambos en el Camp Nou a partir de las 21:00 horas.

El balón, según los diseñadores, combina «formas dinámicas y atrevidas en vivos colores con sutiles gráficos de inspiración retro. Con esta estética, se rinde homenaje a la rica historia y a la legendaria rivalidad entre los dos clubes, uniendo a la perfección la tradición con la cultura futbolística moderna».

Con el objetivo de ofrecer un rendimiento óptimo al más alto nivel, el balón mantiene las especificaciones técnicas de élite del balón oficial de la Liga. Su construcción de ocho paneles sin costuras garantiza una aerodinámica optimizada y una trayectoria de vuelo ultraestable y precisa.

Comunicado de la Liga sobre el balón del Clásico

PUMA y LALIGA presentan el diseño exclusivo del balón oficial de los dos partidos de esta temporada de ELCLÁSICO, el duelo entre FC Barcelona y Real Madrid. Este balón, con diseño propio, combina un rendimiento de vanguardia con una identidad visual única, creada a medida para reflejar la intensidad y el legado de esta competición de referencia.

El nuevo diseño debutará en el terreno de juego del Spotify Camp Nou, en la décima jornada de LALIGA EA SPORTS, el 25 de octubre a las 21:00 horas. La propuesta combina formas dinámicas y atrevidas en vivos colores con sutiles gráficos de inspiración retro. Con esta estética, se rinde homenaje a la rica historia y a la legendaria rivalidad entre los dos clubes, uniendo a la perfección la tradición con la cultura futbolística moderna.

Con el objetivo de ofrecer un rendimiento óptimo al más alto nivel, el balón mantiene las especificaciones técnicas de élite del balón oficial de LALIGA 2026/2027. Su construcción de 8 paneles sin costuras garantiza una aerodinámica optimizada y una trayectoria de vuelo ultraestable y precisa.

La superficie de poliuretano (PU) con textura 3D (1,1 mm) proporciona un agarre mejorado, así como un control táctil y una sensibilidad superiores en cualquier condición meteorológica. Ha sido fabricado incorporando una tecnología avanzada de alta frecuencia que asegura que el balón mantenga su forma y ofrezca una durabilidad excepcional, incluso bajo las condiciones de mayor intensidad. Con la certificación FIFA Quality Pro, el balón cumple con los estándares más exigentes requeridos por los futbolistas profesionales de todo el mundo.

ELCLÁSICO vuelve a reunir a algunos de los mejores futbolistas del mundo sobre un mismo terreno de juego. En esta edición, siete de los candidatos al Balón de Oro —Marc Cucurella, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodri, Lamine Yamal y Pau Cubarsí— estarán presentes en el encuentro, reforzando el carácter único de un partido que congrega a patrocinadores, operadores, medios de comunicación y aficionados de todo el mundo. Solo durante la temporada 2025/26 se gestionaron más de 1.200 acreditaciones de prensa para los dos encuentros de ELCLÁSICO. Un escenario extraordinario merece un balón a su altura: una edición exclusiva creada para acompañar el encuentro donde vuelven a alinearse todas las estrellas.