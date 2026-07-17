El Atlético aprovecha su guerra con el Barcelona para atacar otra vez al Real Madrid

Gil Marín, en nombre del Atlético de Madrid, ha vuelto a atacar al Real Madrid en un contexto que no venía a cuento. El CEO de la entidad madrileña ha aprovechado su guerra particular con el Barcelona por el ‘caso Julián Álvarez’ para lanzarle un dardo a su equipo vecino con el tema de los arbitrajes.

«No deja de ser sonrojante que dos clubes, que permanentemente, por la presión que ejercen y con las herramientas que tienen para ejercer presión, se quejen de los arbitrajes cuando son los principales beneficiados», señaló Gil Marín aprovechando su guerra con el Barcelona para atacar también al Real Madrid.

«Nosotros, de alguna manera, hemos dejado claro que no nos vamos a callar. Vamos a seguir protestando con ironía o de manera seria. Pero no nos vamos a callar porque nos parece lamentable que estén haciendo estos dos grandes clubes lo que están haciendo», añadió el CEO de la entidad rojiblanca.

❝No deja de ser sonrojante que dos clubes, que permanentemente y con las herramientas que tienen para ejercer presión, se quejen de los arbitrajes cuando son los principales beneficiados❞. — Miguel Ángel Gil 🎙️ 📹⏯️ https://t.co/XPYEMsIPCx pic.twitter.com/XBOKGC06T4 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 17, 2026

Así lo expresó Gil Marín en una entrevista a los medios oficiales del club, publicada este viernes en sus canales oficiales. No es la primera vez, y no parece que sea la última, en la que el Atlético de Madrid ataca al Real Madrid. La última vez lo había hecho a través de sus redes sociales y ahora en palabras de su CEO. Esta vez sin contexto mediante y sin ningún acto blanco que puedan reprocharle.