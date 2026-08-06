La dramática historia de Diomande: la emotiva carta que dedicó a su hermana tras su trágico fallecimiento

Yan Diomande acaba de convertirse en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. El marfileño ha tenido que enfrentarse a muchas dificultades a lo largo de su carrera, pero hay una que destaca notablemente sobre el resto. El extremo perdió a su hermana de tan solo 15 años a las pocas semanas de debutar como profesional en el Leganés, después de que alterara su bebida en una fiesta en Abiyán.

El jugador siguió esforzándose al máximo tras la desgarradora noticia, algo que demuestra su gran capacidad de resiliencia. Su hermana siempre estará en su corazón. Semanas antes del Mundial, el futbolista publicó una carta dedicada a ella en The Players Tribune, donde habla de lo determinante que fue en su vida: «Querida Roxane. Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con un rotulador negro?».

Diomande explica que su compañía estuvo presente desde el principio: «¿Recuerdas cuando iba a jugar tan lejos de casa? Tenía 9 años. Inter Foot Sud Comoé, cerca de la frontera con Ghana. Solo era un niño pequeño solo. ¿Recuerdas cuando me regalaron mis primeras botas de fútbol de verdad y dormía con ellas?».

La confianza en el entorno familiar es un factor clave para los futbolistas. En ese sentido, el marfileño siempre tuvo a alguien que sabía que llegaría a lo más alto: «¿Recuerdas cuando volvía a casa y les decías a mis amigos del barrio ‘¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando’. Tenías 10 años y ya eras mi agente. Siempre fuiste tú quien creyó que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían».

Una herida que siempre estará presente

Encajar una pérdida así es mucho más complicado que jugar cualquier partido. Diomande señala que desde ese momento o ha vuelto a ser el mismo: «Unas semanas después, fiché por el Leganés y derramamos lágrimas diferentes. Eso fue cuando todavía tenía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ya no fuera humano».

Este tipo de noticias suponen un punto de inflexión que lo cambia absolutamente todo. El marfileño detalla su primera reacción: «Desde que moriste, estoy vacío. Ni siquiera creo que derramé una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Simplemente estaba en estado de shock. Fue unas semanas después de mi debut con el Leganés. ¿Quién debuta con 18 años contra el Real Madrid? Fue una locura. Un sueño hecho realidad, pero luego todo se convirtió en una pesadilla».

Diomande tiene un futuro muy esperanzador tras fichar por el conjunto blanco. El jugador quiere darlo todo en honor a Roxane: «Me aseguraré de que todo el mundo conozca tu nombre. El mundo entero. Todo lo que hago en un campo de fútbol ​​es por ti. Todo para demostrarle al mundo que mi hermana tenía razón… Voy a hacer lo que predijiste, te lo juro».