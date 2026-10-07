Así fue el viaje de Mbappé a París: se entrenó, viajó a un acto solidario y regresó esa noche

En el Real Madrid defienden el viaje de Kylian Mbappé a París. El delantero se entrenó antes de desplazarse a la capital francesa para participar en un acto con los niños enfermos de su fundación y regresó el mismo martes por la noche. En el club rechazan que ese compromiso se convierta en una nueva polémica alrededor del futbolista y reclaman «menos demagogia» al valorar lo sucedido.

La secuencia fue la siguiente: primero el entrenamiento en solidario para seguir recuperándose, después el acto solidario y, por último, el regreso a Madrid. Mbappé atendió un compromiso de su fundación después de completar su trabajo. Desde la entidad consideran que el motivo del desplazamiento es fundamental para entender el viaje y evitar que se interprete sin tener en cuenta toda la información.

El caso de Jude Bellingham sirve como otro ejemplo. El centrocampista tiene dos días de rodajes publicitarios particulares en Londres, compromisos que también forman parte de su agenda fuera del terreno de juego. En el Real Madrid explican que estas actividades se organizan aprovechando las ventanas internacionales: «Sus agendas se cierran atendiendo a estos parones».

«Grandes empresas»

La explicación del club va más allá de estos dos futbolistas. Las principales figuras tienen contratos comerciales, campañas y proyectos personales que requieren planificación. «Cada jugador es una gran empresa», señalan desde el Real Madrid, comparando esa actividad con la de los grandes actores o cantantes. Son obligaciones que acompañan a su dimensión pública y que se incorporan a sus calendarios con antelación.

En Valdebebas entienden que esta realidad es habitual entre los grandes jugadores de los principales clubes del mundo. La exigencia deportiva sigue presente, pero consideran necesario conocer qué hace cada futbolista y cuándo lo hace antes de cuestionarlo. En el caso de Mbappé, la defensa es concreta: se entrenó, acudió a un acto con niños enfermos de su fundación y regresó esa misma noche. Ese es el contexto que el Real Madrid quiere que se tenga en cuenta.