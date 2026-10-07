Mbappé ya es uno más y Valverde apunta al Villarreal

Mbappé está en perfecto estado. El delantero francés ha completado este miércoles todo el entrenamiento con el grupo y apunta al partido del sábado contra el Villarreal. En el Real Madrid, donde confiaban en que llegara a tiempo, las sensaciones son muy positivas. El resumen que trasladan desde el club es contundente: «Mbappé está recuperado».

Su presencia en toda la sesión supone una buena noticia para Mourinho en plena preparación del regreso a la competición. El francés había trabajado en el interior de las instalaciones y en solitario durante los últimos días, pero ya ha podido ejercitarse con sus compañeros sin limitarse a una parte del entrenamiento. El Real Madrid recupera a su delantero para un encuentro en el que necesita responder sobre el césped.

Valverde, cerca del grupo

El siguiente en incorporarse podría ser Valverde. El uruguayo ha realizado trabajo de recuperación este miércoles y el jueves podría entrenarse ya con el grupo. Su evolución marcará ese paso, aunque en el club también confían en tenerlo disponible frente al Villarreal. Mourinho está pendiente de recuperar efectivos para preparar el encuentro con el mayor número posible de jugadores.

La jornada ha dejado, además, el regreso de seis internacionales: Bernardo, Camavinga, Cucurella, Espí, Güler y Huijsen. Estos dos últimos han completado todo el trabajo con el grupo, al igual que Mbappé. El cuerpo técnico sigue reuniendo a la plantilla después de una ventana de selecciones que obliga a ajustar la preparación a los minutos y al desgaste de cada futbolista.

Gestión de esfuerzos

Camavinga, Dumfries y Cucurella han realizado un trabajo individualizado específico al estar entre los jugadores más utilizados por sus selecciones. Mourinho necesita recuperarlos, pero también administrar sus esfuerzos. La vuelta a Valdebebas no implica la misma sesión para todos: el trabajo se adapta a cómo llega cada uno tras sus compromisos internacionales. Rodrygo, Mendy y Asencio, por su parte, continúan con sus respectivos procesos de recuperación.