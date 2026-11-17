Carlos Alcaraz vuelve al ruedo después de su imponente debut en las ATP Finals. El tenista murciano se mide en la segunda jornada de la Round Robin a Daniil Medvedev. El ruso se presenta como el rival más exigente, sobre el papel, del grupo que lidera el número tres del ranking tras su contundente triunfo ante Frances Tiafoe.

La presente edición de las ATP Finals se presenta como una oportunidad de oro para Carlos Alcaraz. El jugador de El Palmar completó en Australia el Grand Slam y aún tiene varios trofeos pendientes de colocar en su vitrina. Después de coronarse por primera vez en el Masters 1000 de París, Carlitos busca repetir en unas condiciones similares e imponerse por primera vez en el torneo de maestros.

El torneo que reúne a los ocho mejores del año cuenta con la ausencia de Jannik Sinner. El italiano no podrá revalidar el título en Turín, frente a los suyos, tras imponerse en las dos últimas ediciones. El torneo de 2026 reúne a dos representantes del tenis español, Carlos Alcaraz y Rafa Jodar, en un terreno un tanto hostil para nuestros tenistas. Únicamente Manolo Orantes y Alex Corretja han conseguido alzarse con el título de las ATP Finals.

Cuándo es el Alcaraz – Medvedev: horario del partido de las ATP Finals

El siguiente escollo en el camino de Alcaraz hacia el título es un rival habitual para el murciano. En los diez duelos previos ante Daniil Medvedev, el balance es de siete triunfos para el español y tres para el ruso. Su último enfrentamiento se dio en otra pista dura indoor, en Viena, y se saldó con una victoria en dos sets de Alcaraz.

Ahora, en las ATP Finals se vivirá el undécimo partido entre ambos tenistas. El encuentro entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, correspondiente a la segunda jornada del torneo, está programado para las 14:00 horas de la España peninsular. El turno de noche en Turín se reserva para el Flavio Cobolli-Frances Tiafoe, que iniciará alrededor de las 20:30 horas.

Dónde ver el Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev de las ATP Finals en directo gratis y por TV

El partido que mide a Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev en las ATP Finals se podrá ver por televisión en España a través de Movistar+, cadena propietaria de los derechos del torneo. Esta plataforma es la única que emite el torneo en España, tanto por televisión como online.

Las ATP Finals iniciaron el pasado domingo 15 de noviembre con la primera jornada de la Round Robin, compuesta por dos grupos de cuatro tenistas. Los dos mejores de cada uno de ellos avanzan a semifinales, donde los primeros de grupos se miden a los segundos. La final que corona la semana en Turín se juega el domingo 22 de noviembre en Turín.

Dónde escuchar por radio partido entre Alcaraz y Medvedev de las ATP Finals 2026

Para aquellos que no puedan seguir el partido entre Alcaraz y Medvedev por televisión y prefieran hacerlo a través de la radio, las principales emisoras darán la última hora del partido. Cadena SER, COPE, RNE o Radio Marca son algunas de las opciones.

Además, en OKDIARIO te ofrecemos la mejor cobertura de las ATP Finals. Un seguimiento que contará con reportajes y crónicas desde Turín, directos de los mejores partidos y toda la información al instante para no perderte nada del desempeño de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.