Un Alcaraz imponente destroza a Tiafoe en su debut en las ATP Finals

«Dalla Spagna… ¡Carlos Alcaraz!», se escucha por megafonía. Y un estruendo recorre las paredes y el techo del encapsulado Inalpi Arena. El sonido retumba y permanece en el ambiente. Saluda Carlos como si fuese el César. Italia, huérfana de su buque insignia tenístico —Jannik Sinner— por lesión, se postra a los pies de Carlos y Tiafoe también, cuyo amago final queda en agua de borrajas. Alcaraz arrolla (6-2, 6-2) y da el primero de sus cinco pasos hacia unas ATP Finals que se le resisten y, de paso, espanta cualquier duda sobre su rodilla.

Tiafoe levanta los brazos y el público se pone en pie para festejar que el estadounidense gana su primer juego del partido. ‘Por fin’, viene a decir su comunicación corporal. Ruge el Inalpi Arena para motivar a un Tiafoe que estaba siendo barrido. Al servicio, al resto, con la derecha, de revés… Tiafoe no sabía por dónde le venían los golpes. O sí lo conocía y simplemente no pudo frenarlo. Ambas dos. Para cuando quiso reaccionar, Alcaraz ya le había roto dos veces el servicio y se había apuntado su saque otras dos.

El banquillo de Tiafoe y el Inalpi Arena unieron fuerzas. «Let’s go, Big Foe», braman desde la grada. Aplausos por doquier cuando gana un punto desde su box. Todo lo que fuera necesario para que no se dejara ir. La gente quería tenis, pero Alcaraz tenía otros planes. Se lo ofreció, pero de manera unidireccional. Un torrente tenístico que arrasa todo lo que se encuentra. También en indoor, su hasta ahora asignatura pendiente. Vaya si se ha aplicado. Le dieron un 9,8 a su primer set en el que ganó 16 de 17 puntos con su servicio.

Tiafoe, que o bien le había ganado o bien había llevado al límite a Alcaraz en sus tres enfrentamientos anteriores, pareció un títere en manos del murciano. Su derecha fue demoledora. Encontraba ángulos, cambiaba alturas y velocidades. Al resto mostraba agresividad y con su saque una solidez inquebrantable. Es la mejor versión de Alcaraz desde que volvió de lesión y sin las añejas desconexiones en algún tramo del partido. Nada. Todo concentración y tenis. ¿Quién le puede parar? ¿Zverev? ¿Shelton?

Tiafoe lo intentó con más timidez que otra cosa. Se fabricó dos puntos de break como pudo, pero ambas se las negó Alcaraz. ‘Por aquí tampoco’, le dijo con su servicio. Otros dos breaks y segundo set al bolsillo. «Al menos no pierdo 6-0», dijo el estadounidense a su equipo. La exhibición sirvió, además, para disipar cualquier duda sobre su estado físico. Su rodilla derecha, ataviada con un estabilizador rotuliano, copaba las miradas. No había habido entrenamiento sin él, pero todo por precaución, más que por preocupación. Alcaraz da el primero de sus cinco pasos en Turín, donde nunca ha reinado.