Alcaraz vuelve a entrenar con protección en la rodilla a un día de su debut en las ATP Finals

Una segunda arteria tiene pulso propio en el Inalpi Arena. La pista Sebastopoli, anexa a la central, es un hervidero de aficionados que se agolpan sobre las mallas laterales. Todo el que ha adquirido una entrada puede pasear por las inmediaciones. Ahí entrenan, un día u otro, las ocho mejores raquetas del año. Este domingo ha sido el turno de Carlos Alcaraz.

El murciano se ha ejercitado el día antes de su debut en las ATP Finals junto a Guto Miguel, joven tenista brasileño. Las miradas se han ido, de nuevo, hacia su rodilla derecha, que también aparecía con protección para la ocasión. Sin la rodillera del pasado sábado, pero sí con un estabilizador rotuliano que también utilizó en entrenamientos anteriores.

Juanjo Moreno, fisioterapeuta del tenista, se lo ha aplicado justo antes de comenzar la sesión. Alcaraz lleva días notando molestias en su rodilla derecha debido a la acumulación de partidos. Cabe destacar que disputó nueve encuentros en un plazo de trece días entre los torneos de Viena y París. En cualquier caso, su debut en las ATP Finals no peligra. Es más precaución que preocupación.

No obstante, su nivel en los entrenamientos disipa cualquier duda. El murciano se mostró rápido de piernas y no expresó, ni en gestos ni en palabras, ningún problema mayor. «He jugado muchos partidos en muy pocos días y algunos han sido especialmente exigentes. Es normal que, después de tanto esfuerzo, aparezcan algunas molestias o pequeños problemas. Estoy bien, ocupándome de ello y tomando precauciones», dijo a los medios españoles desplazados a Turín, entre ellos OKDIARIO.